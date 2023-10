Trasparenza, inclusività e collaborazione: il Manifesto di Codemotion per il recruiting tech

Il settore IT è diventato fondamentale in ogni tipologia di azienda: qualsiasi realtà che voglia sopravvivere alle difficoltà del mercato deve attraversare una profonda trasformazione digitale e ha bisogno di talenti tech.

La carenza di competenze, però, mette in difficoltà le imprese, e a essa si aggiunge anche l'elevato turnover dei dipendenti, soprattutto sviluppatori. Stando a una ricerca di Codemotion, la piattaforma per la crescita professionale dei talenti IT e per le imprese, un terzo dei professionisti del settore sta cercando un nuovo impiego o lo farà a breve.

I talenti sono alla continua ricerca di realtà che sappiano offrirgli formazione continua, progetti stimolanti, valori aziendali da condividere e una remunerazione adeguata e non hanno paura di cercare nuove opportunità. Gran parte del problema dipende da un processo di selezione non ottimale, dove manca la trasparenza; ciò provoca frustrazione e porta i dipendenti a cercare nuove posizioni lavorative.

Pexels

"I dati sul turnover lavorativo degli sviluppatori ci dicono che oggi, in ambito Tech, c’è un problema di recruiting: in fase di selezione, spesso non si comunicano aspetti dell’azienda o della posizione che possono invece rivelarsi decisivi per costruire un rapporto solido tra il professionista e l’azienda" ha affermato Chiara Russo, Co-Founder e CEO di Codemotion.

Forte dell'esperienza maturata con Talent, il servizio di matchmaking tra sviluppatori e aziende, Codemotion ha stilato il "Manifesto per un Tech Recruiting basato sulla trasparenza", un documento che contiene consigli pratici per facilitare il processo di assunzione nel mondo IT, rendendolo più trasparente e inclusivo.

I principi del Manifesto

Parola d'ordine del Manifesto è trasparenza: le aziende devono essere trasparenti fin dalle prime fasi di assunzione pubblicando annunci di lavoro completi di nome dell'azienda, salario, stack tecnologico, descrizione esaustiva del ruolo, comprese le responsabilità, e politica per il lavoro da remoto.

La trasparenza deve esserci da tutte e due le parti: i candidati devono condividere informazioni veritiere sulle skill che possiedono, le esperienze lavorative e soprattutto le aspettative di carriera.

Il processo di selezione deve essere veloce e deve avere degli step chiari, condivisi fin da subito col candidato. I talenti, da parte loro, devono cercare di fornire tutte le informazioni necessarie e completare prove nel minor tempo possibile per snellire il processo.

Pexels

Le aziende devono rispettare i valori dichiarati nelle offerte di lavoro e impegnarsi affinché vengano applicati nella vita lavorativa di tutti i giorni; solo in questo modo un candidato può essere sicuro di scegliere una realtà che condivide la sua stessa mission.

Imprese e professionisti sono chiamati a collaborare per creare un ambiente inclusivo. Le aziende devono valorizzare tutti i dipendenti e garantire retribuzioni adeguate in base al merito, mentre i professionisti devono essere rispettosi degli altri e non compiere atti discriminatori.

Questo principio rientra in quello più generale del rispetto della persona: ogni parte deve essere disponibile all'ascolto e seguire un approccio positivo per affrontare eventuali problemi.

Al termine del processo di recruiting importante fornire un feedback al candidato condividendo con lui le aree di forza e quelle su cui potrebbe migliorare, spiegandogli anche le ragioni di un eventuale esito negativo. Anche il candidato, soprattutto nel momento in cui rifiuta la posizione, è invitato a spiegare le sue motivazioni in modo costruttivo.

Pexels

"Stilando il nostro Manifesto abbiamo voluto imprimere delle linee guida per la nostra comunità, incoraggiando di fatto un Employer Branding tech consapevole da parte dei nostri partner" ha spiegato Russo. "Per le aziende, aderire al Manifesto significherà dimostrare di essere datori di lavoro responsabili e trasparenti, attenti, prima di tutto, all’aspetto umano dei propri dipendenti, a cui offrire un trattamento economico adeguato alla loro preparazione".

Il Manifesto verrà presentato alla Codemotion Conference a Milano i prossimi 24 e 25 ottobre. La conferenza, come ogni anno, sarà un'occasione per discutere dei trend di mercato e offrire a sviluppatori e aziende opportunità di formazione, crescita personale e networking.