Platum, azienda italiana che mira allo sviluppo di progetti di mobilità elettrica promuovendo soluzioni innovative e sostenibili, svela ALeXT un nuovo monopattino elettrico della linea di micromobilità urbana realizzata in collaborazione con Automobili Lamborghini.

In un momento in cui i mezzi di micromobilità elettrica sono in costante diffusione, Platum continua ad impegnarsi al fine di fornire agli utenti soluzioni di mobilità green che possano soddisfare le differenti esigenze di spostamento quotidiano. Non a caso, il nuovo monopattino elettrico ALeXT arricchisce la linea di mezzi elettrici AL e-mobility che l’hub italiano di R&D sviluppa in collaborazione con Automobili Lamborghini.

Disponibile in due versioni, con dettagli in colore verde e brondo, il monopattino elettrico ALeXT è dotato di un potente motore da 500 W brushless, in grado dunque di mantenere costante la potenza nei diversi livelli di velocità e garantendo la massima efficienza durante la guida, e di una batteria da 600 Wh (48 V 12.5 Ah) che garantisce un’autonomia fino a 40 Km. Ad ottimizzare la guida assicurando un elevata sicurezza, anche la presenza di freno a disco anteriore, freno elettronico e a disco posteriore, accompagnati da indicatori di direzione integrati nel manubrio che, come sappiamo, sono ormai obbligatori sui nuovi monopattini. Per eliminare il rischio di foratura, la casa costruttrice ha inoltre deciso di dotare il monopattino ALeXT con ruote tubeless senza camera d’aria; mentre le sospensioni anteriore e posteriore garantiscono un adeguato assorbimento delle vibrazioni, ammortizzando eventuali dislivelli presenti su strada. Tuttavia, la presenza dell’app integrata consente all’utente di monitorare alcuni dati di utilizzo di ALeXT, come l’impostazione delle luci.

A completare la linea AL e-Mobility anche una selezione di accessori dedicati all’utente che puntano ad ottimizzare l’esperienza di guida sui mezzi di micro mobilità elettrica. Al fine di offrire agli utenti un’opportuna sicurezza, Platum include il casco Smart Helmet che, grazie alla struttura multi-livello con nanotecnologia di rivestimento, garantisce una protezione del tutto ottimale nel traffico cittadino, mentre il sistema di accensione delle luci di direzione intelligente permette di segnalare le svolte con un lieve movimento della testa, evitando così che l’utente possa distrarsi dalla guida. Non casualmente, la versione Advanced assicura un’elevata visibilità grazie all’aggiunta delle luci di direzione frontali. Non manca nella gamma di accessori una borsa rigida per monopattini, molto utile se si ha necessità di portare con sé documenti o altri oggetti personali.