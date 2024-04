Monopattino Ducati, perfetto per gli sportivi, oggi a un prezzo mai visto (-39%)

Se siete interessati a esplorare il mondo della micromobilità urbana in chiave ecologica, un'opzione da considerare è il monopattino elettrico. Oggi su Amazon potete trovare il Ducati Pro III, un modello che incarna lo spirito sportivo e l'identità del celebre brand. Inizialmente proposto a 899€, questo monopattino è attualmente disponibile al prezzo di soli 549€.

Ducati PRO-III, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ducati Pro III si rivela ideale per coloro che cercano un mezzo di trasporto sostenibile e tecnologicamente avanzato. Grazie alla sua autonomia di 50 km, si adatta perfettamente sia agli spostamenti quotidiani in città che alle piccole avventure urbane, permettendo di raggiungere la destinazione senza la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente. Accessoriato con freni a disco indipendenti, luci, indicatori di direzione e un cicalino, garantisce viaggi sicuri sia di giorno che di notte.

Per gli amanti della tecnologia, il display LED integrato e la possibilità di connessione con l’app Ducati Urban e-Mobility attraverso il proprio smartphone aggiungono un valore significativo, permettendo una gestione intuitiva e interattiva del mezzo. La presenza di una porta USB per la ricarica di dispositivi mobili lo rende ancora più attraente per chi ha sempre la necessità di rimanere connesso.

A ciò si aggiunge l'attivazione tramite chiave NFC per una maggiore sicurezza contro i tentativi di furto, oltre al motore brushless da 350W che garantisce prestazioni eccellenti, anche in salita fino al 20% di pendenza. Grazie alla sua offerta che lo vede oggi a soli 549€, il Ducati Pro III appare quindi come un monopattino elettrico vantaggioso per coloro che sono alla ricerca di un e-scooter affidabile, sicuro e all'avanguardia senza sacrificare la qualità.

Vedi offerta su Amazon