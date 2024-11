Anche BMW è al lavoro per produrre le batterie del futuro

BMW inaugura un nuovo centro di collaudo batterie per auto elettriche a Wackersdorf, in Germania. Il complesso, che sarà operativo entro fine 2025, è costato 100 milioni di euro e si estende su oltre 8.000 metri quadri. Qui verranno testate celle, accumulatori e componenti dei gruppi propulsori elettrici nelle prime fasi di sviluppo.

Il centro permetterà a BMW di garantire elevati standard qualitativi per la sua futura gamma di veicoli elettrici. Oltre ai test sui componenti, verranno effettuate prove sui veicoli completi prima dell'avvio della produzione in serie. I tester di batteria saranno operativi senza sosta per valutare le prestazioni elettriche delle celle durante cicli di carica e scarica in diverse condizioni. Ciò consentirà di simulare scenari d'uso reali molto prima che i prototipi scendano su strada.

Felix Schmidt-Stein, project manager BMW, spiega: "una volta a regime, la capacità di test raggiungerà diverse migliaia di celle. Effettueremo prove di vibrazione, urto e resistenza, simulando anche complessi modelli di guida. Questi test sono essenziali per l'omologazione dei veicoli elettrici".

Il nuovo centro di collaudo rappresenta un investimento strategico di BMW per accelerare lo sviluppo della sua gamma elettrica, garantendo al contempo i massimi standard di qualità e affidabilità richiesti dal marchio premium tedesco.