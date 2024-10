Ecco come saranno le BMW del futuro

Adrian van Hooydonk, direttore del design del Gruppo BMW, ha annunciato che tutti i futuri modelli della casa automobilistica tedesca, indipendentemente dal tipo di propulsione, adotteranno un linguaggio stilistico unificato noto come Neue Klasse. Questo approccio sarà applicato tanto ai veicoli con motore a combustione interna quanto a quelli elettrici, ibridi ed elettrici plug-in.

La decisione di BMW di uniformare il design e l'esperienza utente attraverso tutte le sue future vetture mira a semplificare la scelta per i consumatori, permettendo loro di selezionare il tipo di motore preferito senza rinunciare a un'estetica e funzionalità avveniristica. Ciò significa che, pur con alcune differenze proporzionali esterne e interne, i veicoli condivideranno un'esperienza visiva e tattile coerente, che va a rafforzare l'identità di marca di BMW.

Secondo van Hooydonk, la consistenza nel design era una priorità chiave nel processo di ideazione. "Per il cliente non sarà difficile - avranno tutti nuovi moderni BMW e potranno scegliere il gruppo motopropulsore," ha dichiarato van Hooydonk.

"Questo linguaggio di design, si trasferirà su tutto il portafoglio di prodotti, inclusi i nostri veicoli a combustione."

L'impegno di BMW nei confronti di un'esperienza utente all'avanguardia è evidenziato anche dalle funzionalità previste nei nuovi modelli, come il display head-up BMW Panoramic Vision e un ampio utilizzo di materiali riciclati, a testimoniare un occhio di riguardo anche verso la sostenibilità ambientale. Il touch screen centrale e i comandi al volante promettono di essere di forma non convenzionale e di concezione futuristica.

La Neue Klasse farà il suo debutto con il modello completamente elettrico BMW iX3, previsto per il 2025, e continuerà con la berlina Vision Neue Klasse e altri quattro veicoli elettrici nei successivi due anni. Il SUV BMW X5 previsto nel 2026, essendo disponibile in versioni ibrida, plug-in e completamente elettrica, conferma l'espansione del linguaggio di design anche ai modelli con propulsori tradizionali.

La futura coerenza stilistica tra i modelli BMW, unitamente alla loro avanzata tecnologia, è un chiaro segnale di come il marchio intenda posizionarsi nel mercato automobilistico, offrendo ai suoi clienti una simbiosi di forma estetica e funzionalità all'avanguardia, indipendentemente dalla motorizzazione. Da notare come il processo decisionale per questi design sia già stato completato fino al 2029, sotto la guida del precedente responsabile del design Domagoj Dukec.