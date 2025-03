Economia circolare: il litio rinasce dalle batterie

Il futuro dei veicoli elettrici si scontra con una sfida ambientale di proporzioni globali che richiederà soluzioni innovative entro pochi anni. Entro il 2030, milioni di batterie agli ioni di litio raggiungeranno il termine della loro vita utile, ponendo un dilemma cruciale: come gestire questi rifiuti potenzialmente pericolosi senza compromettere l'ambiente? La risposta potrebbe arrivare dalla Cina, dove un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo rivoluzionario che promette di trasformare questo problema in un'opportunità economica ed ecologica di vasta portata. La nuova tecnica non solo recupera quasi interamente i materiali preziosi contenuti nelle batterie esauste, ma lo fa in modo più rapido, sicuro ed economico rispetto ai metodi convenzionali.

L'innovazione sviluppata dai ricercatori cinesi si basa su un processo denominato "lisciviazione neutra", un approccio radicalmente diverso rispetto ai metodi tradizionali. Come riportato dal quotidiano britannico The Independent, che cita uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Angewandte Chemie, questa tecnica sostituisce i reagenti chimici aggressivi con una soluzione neutra, eliminando alla radice i rischi di impatto ambientale negativo tipici dei processi convenzionali.

I risultati sono impressionanti: la nuova metodologia permette di recuperare il 99,99% del litio presente nelle batterie esauste, insieme al 97% del nichel, 92% del cobalto e 91% del manganese. Questi tassi di recupero rappresentano un significativo passo avanti rispetto ai metodi esistenti, che spesso lasciano inutilizzata una percentuale rilevante di materiali preziosi.

L'aspetto più sorprendente del nuovo metodo è la sua incredibile rapidità. Il processo completa l'estrazione di tutti i materiali preziosi in appena 15 minuti, un tempo drasticamente inferiore rispetto alle tecniche convenzionali. I ricercatori hanno inoltre utilizzato un amminoacido semplice – la glicina – per ottimizzare l'efficienza di estrazione del litio.

Lo studio porta la firma di un consorzio di prestigiose istituzioni cinesi, tra cui la Central South University di Changsha, la Guizhou Normal University e il National Engineering Research Center of Advanced Energy Storage Materials, confermando l'impegno della Cina nel trovare soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti tecnologici.

Da esperimento di laboratorio a rivoluzione industriale

Sebbene al momento questa tecnologia sia ancora in fase sperimentale, le sue potenzialità sono enormi. Il perfezionamento del processo include un passaggio finale che previene reazioni chimiche indesiderate, riducendo ulteriormente i costi operativi e azzerando la produzione di sottoprodotti pericolosi.

L'impatto economico di questa innovazione potrebbe essere trasformativo per l'intero settore dei veicoli elettrici. Il riciclo efficiente delle batterie esauste potrebbe ridurre significativamente i costi di produzione di nuove batterie, creando un circolo virtuoso che renderebbe i veicoli elettrici sempre più accessibili e sostenibili.

Il progresso nel campo del riciclo delle batterie non è solo una questione di efficienza economica, ma una necessità ambientale impellente. Lo smaltimento scorretto delle batterie agli ioni di litio può rilasciare nell'ambiente sostanze chimiche altamente tossiche, con conseguenze devastanti per gli ecosistemi e potenzialmente per la salute umana.

La crescente diffusione dei veicoli elettrici, sebbene fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nel settore dei trasporti, rischia di creare una nuova emergenza ambientale se non accompagnata da soluzioni efficaci per la gestione del fine vita delle batterie. L'innovazione cinese rappresenta quindi un tassello cruciale nella transizione verso una mobilità veramente sostenibile.