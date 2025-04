Hyundai ha sviluppato un sistema per spegnere gli incendi nelle batterie

I roghi che colpiscono le batterie delle auto elettriche rappresentano una delle principali preoccupazioni sia per i costruttori che per i consumatori. Una soluzione innovativa arriva ora dalla Corea del Sud, dove Hyundai Mobis, la divisione ricambi del gruppo Hyundai, ha sviluppato un sistema antincendio specifico per gli accumulatori dei veicoli a zero emissioni. La tecnologia, frutto di una ricerca avanzata e già protetta da numerosi brevetti, punta a intervenire nei primi, cruciali minuti dall'innesco delle fiamme, quando è ancora possibile contenere il fenomeno della fuga termica che può rapidamente trasformare un piccolo problema in un incendio devastante.

Il dispositivo si inserisce in un contesto normativo sempre più attento alla sicurezza delle auto elettriche, rispettando gli standard più severi attualmente in vigore in Europa, Cina e India. Queste normative richiedono che, in caso di incendio, i passeggeri abbiano a disposizione almeno 5 minuti per abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propaghino in modo incontrollabile. La finestra temporale è fondamentale per garantire l'incolumità degli occupanti, aspetto su cui Hyundai ha concentrato particolare attenzione.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda sudcoreana, il sistema supera persino i requisiti minimi imposti dalle attuali regolamentazioni, posizionandosi come soluzione all'avanguardia che potrà essere omologata anche quando gli standard diventeranno più stringenti nel prossimo futuro. Un vantaggio competitivo non indifferente in un mercato in rapida evoluzione come quello della mobilità elettrica.

Il cuore del sistema è costituito da una rete di condotti strategicamente posizionati all'interno del pacco batteria. Questi canali sono collegati a sensori sofisticati che monitorano costantemente parametri critici come la temperatura e altre potenziali anomalie. L'approccio di Hyundai risulta particolarmente interessante considerando che l'azienda sta anche sviluppando capacità produttive autonome per i propri accumulatori, integrando così verticalmente la propria filiera. Il software di controllo rappresenta un elemento cruciale del sistema. Dotato di un'architettura logaritmica ridondante, è progettato per minimizzare il rischio di falsi allarmi, attivando il dispositivo solo quando effettivamente necessario. In caso di rilevamento di valori anomali oltre determinate soglie di sicurezza, il sistema reagisce immediatamente rilasciando un agente estinguente direttamente sulle celle interessate.

L'agente estinguente utilizzato rappresenta un'altra innovazione significativa. Si tratta di un liquido speciale con proprietà di raffreddamento, isolamento e permeabilità superiori ai prodotti tradizionali. Hyundai afferma che questo composto ha una capacità di spegnimento cinque volte superiore a quella di un comune estintore domestico, garantendo così un'efficacia d'intervento notevolmente maggiore nelle situazioni critiche. Nonostante la complessità tecnologica, l'intero sistema mantiene un peso contenuto di soli 3,3 kg, aspetto non trascurabile quando si parla di veicoli elettrici, dove ogni chilogrammo in più influisce sull'autonomia complessiva. Questo equilibrio tra efficacia e leggerezza dimostra l'attenzione di Hyundai ai dettagli progettuali e all'ottimizzazione delle risorse.

La piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) del gruppo Hyundai, sulla quale vengono sviluppati molti dei suoi modelli elettrici, risulta particolarmente adatta all'integrazione di questo sistema di sicurezza. L'architettura modulare consente infatti di implementare soluzioni innovative mantenendo l'efficienza produttiva, aspetto che potrebbe accelerare la diffusione di questa tecnologia salvavita su un numero crescente di veicoli.

Con questa innovazione, Hyundai non solo risponde alle preoccupazioni attuali sulla sicurezza delle auto elettriche, ma si posiziona all'avanguardia in un settore in cui la fiducia dei consumatori rappresenta un fattore determinante per l'adozione di massa della mobilità a zero emissioni. La capacità di intervenire nei primi critici minuti di un incendio potrebbe infatti rappresentare un argomento decisivo nella scelta d'acquisto di molti potenziali clienti ancora incerti sul passaggio all'elettrico.