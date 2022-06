In occasione della presentazione di iOS 16 al WWDC 2022, Apple ha presentato anche una serie di modifiche dedicate a CarPlay che puntano a stravolgere il sistema e renderlo ancora più affilato e funzionale.

Le peculiarità di CarPlay, al momento, sono abbastanza comuni e disponibili in quasi qualsiasi auto anche non specificatamente dotate di CarPlay stessa o Android Auto. Apple afferma che un enorme 78% dei consumatori considera CarPlay un “must-have” e, forse proprio per questo motivo, la casa di Cupertino ha deciso di svelare un aggiornamento radicale per il proprio sistema di infotainment.

La versione mostrata al WWDC 2022 non sembra affatto CarPlay, ma più una emulazione di un qualche software dedicato alla gestione dei controlli di bordo. Al di fuori del mondo delle corse, o delle supercar, poter osservare un livello di personalizzazione così elevato è stato quasi sempre impossibile salvo l’implementazione di app di terze parti (come Torque, tanto per citarne una).

In questa nuova declinazione di Apple CarPlay, vediamo un enorme schermo LCD che mostra una serie di parametri personalizzabili, dati, colori e informazioni OBDII. Gli utenti possono personalizzare gli indicatori per avere sempre a portata di mano la funzionalità più desiderata. Car Play consentirà inoltre la selezione e il posizionamento di widget per app, social e informazioni vitali come avvisi su meteo, traffico e notizie. Il nuovo sistema fornisce contenuti per una moltitudine di schermi LCD del conducente e l’esperienza complessiva per il consumatore è ora più vicina e coerente che mai con quello che è il sistema ideato da Apple.

Fondamentalmente, la vecchia interfaccia tradizionale (digitale) della vostra auto potrà essere sostituita dalla nuova versione di CarPlay e beneficiare quindi di un importante rinnovamento in termini di design e funzionalità. Su quali auto arriverà e quando verrà rilasciato? Al momento non è tutto chiarissimo, ma è irrealistico pensare che tutte le auto già in commercio saranno compatibili. Non siamo a conoscenza dei modelli precisi, ma secondo quanto riportato i seguenti brand sarebbero già al lavoro per rendere questa versione di CarPlay utilizzabile: Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Nissan, Polestar, Porsche, Renault, Volvo.

Se nulla dovesse cambiare, l’aggiornamento è atteso per la seconda metà del 2023, sebbene Polestar abbia già dichiarato che entro fine giugno sarà disponibile via OTA. Ora la sfida è tutta su Android Automotive che, sebbene integri funzionalità di spicco e nettamente superiori a quelle disponibili sul “vetusto” Android Auto, l’adozione su larga scala è ancora piuttosto limitata.