Rivoluziona il tuo cruscotto con questo display per CarPlay e Android Auto, oggi in SCONTO!

Se state cercando un modo semplice ed economico per aggiornare il vostro sistema multimediale in auto, lo schermo Essgoo per CarPlay e Android Auto è la soluzione ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 69,99€, gode di uno sconto del 7% rispetto al prezzo mediano di 74,99€. Inoltre, attivando il coupon sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a 62,99€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza di guida con un sistema smart e versatile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Schermo Essgoo per CarPlay e Android Auto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Essgoo per CarPlay e Android Auto è dotato di un display IPS da 7 pollici, progettato per offrire colori vividi e un'ottima visibilità in ogni condizione di luce. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto senza fili vi consente di accedere facilmente a Google Maps, Spotify, WhatsApp e molte altre app direttamente dallo schermo, senza distrazioni. Grazie al supporto per Siri e Google Assistant, potrete gestire chiamate, messaggi e navigazione vocale in totale sicurezza, mantenendo le mani sul volante.

Uno dei punti di forza di questo schermo per auto Essgoo è la sua installazione semplice e intuitiva, adatta a qualsiasi veicolo, dai camion alle berline fino ai rimorchi. Non sono necessari strumenti particolari o competenze tecniche: basta posizionarlo e collegarlo per iniziare subito a utilizzarlo. Inoltre, la funzione Mirror-Link permette di sincronizzare lo smartphone in modalità wireless, offrendo una visione chiara di mappe, video e contenuti multimediali direttamente sul display.

Il display Essgoo garantisce un'esperienza audio immersiva, perfetta per ascoltare musica, podcast e audiolibri con una qualità del suono eccezionale. Supporta la riproduzione musicale tramite FM/AUX, consentendo di trasmettere i contenuti audio direttamente agli altoparlanti dell'auto per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Con una costruzione affidabile, il display Essgoo per CarPlay & Android Auto rappresenta un'opzione eccellente per chi vuole migliorare la tecnologia di bordo senza affrontare spese eccessive. Approfittate subito dell'offerta su Amazon, con un prezzo ridotto a 62,99€ grazie al coupon disponibile per un tempo limitato. E per maggiori informazioni inerenti al mondo automotive, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

