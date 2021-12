Audi RS 6 Avant: 1000 CV e prestazioni al top grazie ad un tuning da record

I tuner americani Pacific German e VF Engineering hanno svelato una versione speciale della wagon sportiva Audi RS 6 Avant. Si tratta di variante frutto di un’elaborazione profonda che garantisce un notevole incremento delle prestazioni.; grazie al lavoro dei tuner americani, infatti, questa Audi RS 6 Avant è in grado di garantire ben 1000 CV di potenza massima mentre la coppia motrice massima arriva ora a 1050 Nm.

Si tratta di un notevole incremento rispetto alla versione “standard” della RS 6 Avant realizzata dalla casa dei quattro anelli. Ordinando in concessionaria una Audi RS 6 Avant, infatti, si riceverà una sportiva con motore 4.0 V8 Biturbo con sistema mild hybrid in grado di offrire 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima. Il tuning di Pacific German e VF Engineering garantisce 400 CV e 250 Nm in più. Il potenziamento del motore si traduce in prestazioni da record. La velocità massima è ora pari a 330 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in appena 2,7 secondi. Più veloce di numerose auto elettriche come, ad esempio, la Tesla Model 3 Performance e Porsche Taycan 4S.

L’elaborazione che vede protagonista l’Audi RS 6 Avant prevede una centralina motore rimappata, degli intercooler maggiorati e diverse altre modifiche tecniche come il sistema di aspirazione Eventuri e i nuovi turbocompressori TTE. C’è anche un impianto di scarico in titanio firmato Akrapovic come completa il set di modifiche alla sportiva di casa Audi. Non mancano alcune modifiche alla carrozzeria. La vettura, inoltre, sfoggia degli inediti cerchi da 22 pollici con finitura in bronzo realizzati da Vision Forged VF.

Per tutti i dettagli sulla nuova evoluzione della RS 6 Avant è possibile dare un’occhiata al video pubblicato dal canale YouTube di Auditography: