Audi RS Q3: avvistata durante i test invernali

I muletti della futura RS Q3 erano già stati avvistati durante dei test sul circuito del Nürburgring ad agosto. Ora è stata nuovamente immortalata durante i test invernali nel circolo polare artico.

L’RS Q3, anche se camuffata, presenta prese d’aria nella sezione inferiore del paraurti, così come la griglia più ampia; inoltre possiamo vedere i fanali full LED con un nuovo disegno. Abbiamo già visto la terza generazione di Q3 rivelata in formato “civile” e ci ha finalmente stupito per il rinnovamento del design e dei materiali interni. Mentre la “vecchia” versione di RS Q3 sviluppava 340cv, quella nuova offrirà il nuovo motore 5 cilindri mappato per sviluppare 400cv e sarà anche molto più leggero della versione precedente grazie alla nuova testata in alluminio e non più in ghisa.

Aspettiamo dunque di vedere la versione più potente del suv Audi, magari iniziando dalla SQ3, prevista per inizio estate 2019. RS Q3 sarà probabilmente presentata durante il 2019 ma probabilmente non la vedremo in strada fino al 2020.