Audi TTS, ora più grintosa e sportiva con il pacchetto competition plus

La casa automobilistica tedesca non ha tardato ad annunciare l’arrivo della nuova versione competition plus che prevede l’aggiornamento incrementale di TTS Coupé e TTS Roadster. La nuova auto, il cui debutto sul mercato è previsto in primavera del 2021, avrà un carattere più grintoso – grazie alla presenza di motore 2.0 TFSI in grado di erogare 320 CV – e un’anima più sportiva, evidenziata da alcuni dettagli e nuovi elementi.

Il design dell’Audi TTS competition plus sarà caratterizzato dalla presenza di fari a LED, pinze dei freni verniciate di rosso con cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze. Inoltre, la versione Coupé avrà i vetri oscurati. Per evidenziare ulteriormente il look sportivo, l’auto della casa tedesca Audi – che sarà disponibile nelle colorazioni chronos gray, glacier white, tango red e turbo blue – presenta uno spoiler posteriore fisso di colore nero.

Molto curate anche le finiture interne, come i rivestimenti in pelle Nappa color ebano i quali risultano essere ancora più eleganti grazie alle cuciture in rosso o blu. Molti degli elementi presenti all’interno dell’Audi TTS competition plus sono disponibili in colori differenti e, sia la leva del cambio che il volante, sono rivestiti in pelle di Alcantara.

Così come il look, altrettanto sensazionali sono le prestazioni che può offrire l’auto della casa automobilistica Audi. Equipaggiata da un motore 2 litri turbo TFSI da 235 kW (320 CV) e 400 Nm di coppia con trazione integrale, la nuova TTS è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 4,5 secondi per la versione Coupé e 4,8 secondi per la versione Roadster. Inoltre, il veicolo potrà raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h.

Il prezzo, che per il momento fa riferimento solo al mercato tedesco, partirà da 61.000 euro per versione Coupé e da 63.700 euro per la versione Roadster.

Allestimento “bronze selection”

La casa dei Quattro Anelli propone anche un allestimento speciale “bronze selection” che andrà ad interessare Audi TT e TTS e potrà essere ordinato a partire dalla primavera del 2021. L’elemento che caratterizzerà il pacchetto – come si evince del nome stesso – riguarda la forte presenza del colore bronzo, che interesserà molte componenti dell’auto, a partire dai cerchi da 20 pollici a 5 razze sino ad arrivare ai molti elementi presenti all’interno dell’abitacolo. Il “bronze selection” riguarderà anche i fari a LED, la console centrale e le prese d’aria. L’allestimento speciale, in Germania, avrà il costo di 6.190 euro (TT) e di 4.490 euro (TTS).