Avatar di Ospite Ruby Boss #913 0
0
eh vabbè ma io finché non faccio il pieno in 3 minuti come adesso non ci penso proprio
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Net_Bow #985 0
0
Però alla fine se in 10-15 minuti recuperi 400 km mica è malaccio, il tempo di un caffè
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML_Mind #210 0
0
tutta sta roba sul litio e gli anodi ma poi nelle stazioni autostradali trovi sempre colonnine occupate o rotte
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API Chief #921 0
0
Velocizzare la ricarica della batteria:
Continuare a utilizzare auto a combustione interna almeno per altri 10 anni, quando finalmente (speriamo) la tecnologia permetterà alle auto elettriche di:
- Essere ricaricate in max 5 minuti.
- Il costo di una ricarica completa (diciamo dal 10% al 100% costi non più della metà di un pieno di gasolio)
- Il costo delle auto elettriche nella fascia delle utilitarie non superi i 10.000€.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.