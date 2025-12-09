La 70mai Dash Cam Auto 4K T800E è in offerta su Amazon a 132,99€ invece di 182,99€, con uno sconto del 27%. Questa dashcam a tre canali registra simultaneamente anteriore in 4K, interno e posteriore in 1080P, garantendo una copertura completa del vostro veicolo. Grazie alla tecnologia HDR e alla visione notturna a infrarossi, otterrete riprese nitide in qualsiasi condizione di luce. Include scheda SD da 64GB e supporta il WiFi 6 per una connessione rapida con l'app dedicata.

Prodotto in caricamento

70mai Dash Cam T800E, chi dovrebbe acquistarlo?

La 70mai Dash Cam Auto 4K T800E è la soluzione ideale per chi cerca una protezione completa e affidabile alla guida. Vi consigliamo questo dispositivo se siete professionisti del trasporto come autisti Uber o taxi, poiché le tre telecamere simultanee documentano tutto ciò che accade dentro e fuori dal veicolo, proteggendovi da contestazioni e fornendo prove decisive in caso di controversie con i passeggeri. È perfetta anche per famiglie che desiderano monitorare i bambini sui sedili posteriori durante i viaggi, garantendo serenità e sicurezza. Chi percorre molti chilometri quotidianamente apprezzerà la qualità 4K delle riprese anteriori e la capacità di catturare targhe e dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Night Owl Vision.

Questo sistema soddisfa l'esigenza di chi vuole una sorveglianza attiva 24 ore su 24, anche a veicolo parcheggiato: la modalità parcheggio rileva automaticamente urti e movimenti sospetti, salvaguardando la vostra auto da vandalismi e tamponamenti a veicolo fermo. La registrazione di emergenza estesa fino a 210 secondi cattura i momenti cruciali prima e dopo un incidente, fornendovi il contesto completo dell'accaduto. Con il supercondensatore che garantisce affidabilità anche con temperature estreme e la memoria espandibile fino a 512GB, questa dashcam vi accompagnerà in ogni condizione senza timori di malfunzionamenti o perdita di filmati importanti.

La 70mai Dash Cam T800E è una dashcam avanzata con sistema a tre canali che registra simultaneamente video 4K anteriore, 1080P interno e 1080P posteriore. Dotata di apertura F1.55 e tecnologia HDR, cattura immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre i LED infrarossi garantiscono visibilità notturna ottimale dell'abitacolo. Il super condensatore assicura affidabilità in temperature estreme e la scheda SD da 64GB inclusa può essere espansa fino a 512GB.

Vedi offerta su Amazon