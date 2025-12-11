La GKU 4K Dash Cam Auto è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 35%. Questa dashcam doppia con risoluzione 4K anteriore e 1080P posteriore, dotata di WiFi 5GHz, GPS integrato e scheda SD da 64GB inclusa, vi permette di registrare ogni dettaglio della strada con visione notturna WDR e grandangolo 170°. Approfittate dell'offerta a 64,89€ invece di 99,99€ per proteggere il vostro veicolo con monitoraggio parcheggio 24H e sensore G intelligente.

Dashcam GKU 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La GKU 4K Dash Cam è la soluzione ideale per chi desidera massima protezione e tranquillità alla guida. Questo sistema di videosorveglianza si rivela perfetto per automobilisti che percorrono molti chilometri al giorno, per chi parcheggia spesso in zone trafficate o poco sicure, e per coloro che vogliono tutelarsi in caso di incidenti o controversie stradali. Grazie alla doppia telecamera con risoluzione 4K frontale e 1080P posteriore, ogni dettaglio viene catturato con precisione cristallina, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il monitoraggio del parcheggio 24 ore con modalità Time Lapse vi proteggerà da furti e atti vandalici, mentre il sensore G integrato blocca automaticamente i video in caso di urti, preservando le prove fondamentali.

Chi cerca tecnologia avanzata e facilità d'uso troverà in questo dispositivo un alleato prezioso. La connessione WiFi 5GHz e il GPS integrato permettono di scaricare rapidamente i video sullo smartphone e tracciare con precisione percorsi e velocità, funzionalità essenziali per professionisti, corrieri e chi utilizza l'auto per lavoro. Il design compatto con schermo da 1,47" non ostruisce la visuale, mentre l'ampio angolo di visione di 170° garantisce una copertura totale della strada. Con la scheda SD da 64GB inclusa e i prompt vocali che vi tengono sempre informati, questa dashcam soddisfa le esigenze di chi vuole documentare ogni viaggio in modo professionale, senza complicazioni tecniche.

La GKU D600Pro è una dashcam di ultima generazione che offre registrazione 4K frontale e 1080P posteriore, garantendo riprese nitide anche di notte grazie alla tecnologia WDR. Con WiFi 5GHz e GPS integrato, vi permette di scaricare velocemente i video sul vostro smartphone e tracciare percorsi e velocità in tempo reale.

