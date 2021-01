Bentley Bentayga Hybrid 2021: il lusso diventa green

Il SUV è una categoria di auto decisamente popolare al giorno d’oggi e anche marchi premium come Lamborghini, Rolls Royce e Bentley hanno deciso di addentrarsi in questo segmento per poter accontentare i clienti più facoltosi che desideravano una vettura di alta qualità con una posizione di guida dominante.

Bentley Bentayga, che ha appena subito un restyling, ha ottenuto un enorme successo vendendo 20 mila esemplari ed è ora pronto a compiere un passo importante ovvero l’introduzione della modalità ibrida plug-in; l’obiettivo di Bentley è quello di elettrificare totalmente la sua gamma entro il 2023 mandando quindi in pensione i motori a benzina che hanno contraddistinto il marchio inglese.

Bentayga Hybrid è stata equipaggiata con un motore termico V6 da 3.000 cc da 323 cv affiancato ad un propulsore elettrico da 126 cv che combinati arrivano a generare 449 cv e 700 Nm di coppia motrice; la tecnologia ibrida plug-in permette di utilizzare questo enorme SUV dal peso di quasi 2500 kg in totale silenzio per ben 50 km, rendendo l’utilizzo quotidiano ad emissioni zero.

Nei test svolti negli Stati Uniti, la Bentayga ha percorso il 67% dei 1100 km della prova ad emissioni zero, un risultato soddisfacente reso possibile dalla nuova batteria al litio di 17,3 kWh che è stata ingrandita del 30% rispetto a quella del modello precedente; l’autonomia è sorprendente nel ciclo combinato, arrivando a 860 km totali con l’ausilio del motore termico.

La batteria è composta da 168 celle che permette di durare 160 mila chilometri o otto anni; la ricarica completa impiega circa due ore e mezza se effettuata ad una colonnina a corrente alternava da 7,2 kW; il pedale dell’acceleratore è stato inoltre ricalibrato per permettere di utilizzare al massimo l’unità motrice elettrica ed attiverà il motore termico solo se strettamente necessario e richiesto dal conducente.

L’interno della Bentayga da il benvenuto ad uno schermo da 10.9 pollici, già usato sulla Bentley Flying Spur, con Apple CarPlay wireless e Android Auto; ciò che contraddistingue Bentley è sicuramente la possibilità di cucire l’auto attorno ai propri gusti e con Bentayga questo si trasforma in 10 milioni di configurazioni possibili, per accontentare tutti i palati.