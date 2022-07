Dopo quasi 9 anni sul mercato e 250.000 unità prodotte, BMW ha deciso di mandare in pensione la piccola BMW i3, una delle prime auto elettriche a diffondersi sul mercato – venduta in ben 74 paesi in tutto il mondo.

Era il 2013 quando BMW ha portato la i3 sul mercato, un modello avveniristico grazie al powertrain elettrico su un mercato che a malapena si accorgeva dell’esistenza di Tesla: negli anni la piccola i3 si è evoluta, partendo dalla prima versione dotata di batteria da 21.6 kWh per finire con la versione da 42.2 kWh arrivata qualche anno dopo, in grado di percorrere circa 300 km con una sola carica secondo il ciclo WLTP.

Ma non è solo l’alimentazione elettrica a rendere la piccola tedesca un’auto così particolare: l’auto si basava su un telaio a cella realizzato in alluminio e plastica rinforzata grazie all’utilizzo di fibra di carbonio, e dopo il rilascio BMW l’ha proposta anche nella versione REx, dotata di un ‘range extender’, un piccolo motore a benzina da utilizzare in caso di emergenza.

Giugno 2022 è stato l’ultimo mese di produzione della BMW i3, e gli ultimi 10 esemplari sono stati allestiti in modo particolare: si chiamano BMW i3s HomeRun Edition, e sono stati consegnati direttamente ai clienti che l’hanno acquistata durante un evento all’interno della fabbrica di Leipzig, in Germania, dove BMW ha prodotto tutte le 250.000 i3.

BMW i3 ha anche aperto la strada per lo sviluppo di altre auto elettriche, come per esempio la Mini Cooper SE che utilizza alcune delle componenti usate anche per la i3; le batterie installare sulla i3 invece si trovano anche nei furgoni elettrici che il servizio postale tedesco utilizza quotidianamente, a ennesima riprova della bontà delle componenti utilizzate da BMW.

Con l’uscita di scena della i3, il polo produttivo di Leipzig si prepara a un cambiamento epocale: per la prima volta una fabbrica del gruppo BMW produrrà al suo interno sia modelli BMW, sia modelli Mini, con particolare attenzione nei confronti della nuova MINI Countryman in versione 100%.