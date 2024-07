Iniziare a giocare a Zenless Zone Zero, il nuovissimo titolo di MiHoYo, può essere esaltante ma anche intimidatorio, specialmente per chi non conosce le meccaniche dei precedenti titoli dello studio come Genshin Impact. Con le sue complesse e uniche meccaniche di gioco potreste, dunque, sentirvi sopraffatti dalle numerose opzioni e sistemi disponibili. Ma non preoccupatevi: proprio per questo motivo abbiamo stilato una guida completa di Zenless Zone Zero, con tutto ciò di cui potreste aver bisogno, tra cui consigli, suggerimenti e trucchetti su come affrontare al meglio l'opera targata Capcom.

Di seguito troverete, quindi, un elenco con tutte le guide che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nel corso dei prossimi giorni sul gioco, seguite da un elenco di consigli e informazioni utili su Zenless Zone Zero,

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Zenless Zone Zero, la Guida Completa

Zenless Zone Zero, consigli utili per principianti

Comprendere Attributi e Fazioni dei Personaggi

In Zenless Zone Zero, i personaggi sono classificati in cinque attributi elementari: Fuoco, Elettrico, Ghiaccio, Fisico ed Etere. Combinando personaggi con gli stessi attributi e fazioni nella squadra, si possono attivare abilità passive speciali.

Mentre le squadre mono-elemento offrono vantaggi significativi, questa strategia può essere difficile all'inizio a causa della disponibilità limitata di personaggi sinergici per ogni elemento. Conoscere le vulnerabilità specifiche dei nemici e adattare la composizione della squadra di conseguenza può, dunque, aiutare notevolmente nei contenuti più impegnativi.

Ottimizzare le Composizioni delle Squadre con i Tipi di Combattimento

Zenless Zone Zero permette di formare una squadra di tre personaggi, ciascuno appartenente a uno dei vari tipi di combattimento:

Attacco

Stordimento

Supporto

Difesa

Anomalia.

I personaggi d'attacco sono i principali infliggitori di danni, capaci di fornire un DPS elevato. I personaggi da stordimento eccellono nel controllo della folla, raggruppando i nemici e fornendo opportunità per attacchi senza subire danni. I personaggi di supporto migliorano la squadra con potenziamenti, mentre quelli di difesa assorbono i danni proteggendo il team. I personaggi di anomalia si specializzano nei debuff, indebolendo i nemici. Una squadra ben bilanciata con una combinazione di questi tipi di combattimento può gestire efficacemente varie situazioni di combattimento.

Prestare Attenzione ai Bangboo

Oltre ai tre personaggi giocabili, i Bangboo fungono da quarto slot, offrendo supporto extra e utilità DPS. Classificati in ranghi S, A e B, possono essere ottenuti tramite il Bangboo Oriented Signal Search usando i Boopons, guadagnati da missioni ed eventi. Utilizzare correttamente i Bangboo può migliorare significativamente le prestazioni della squadra, quindi è importante ottenerli e potenziarli rapidamente, concentrandosi su quelli che sinergizzano meglio con la squadra.

Comprendere le Meccaniche del Gacha e la Gestione delle Risorse

Il sistema gacha è il principale mezzo per ottenere nuovi personaggi ed equipaggiamenti, utilizzando Polychromes, guadagnabili attraverso il gioco o acquistabili. Ogni estrazione richiede 160 Polychromes.

Familiarizzarsi con il sistema di pietà (lo stesso di Genshin Impact), che garantisce un personaggio o un equipaggiamento a 5 stelle dopo un certo numero di estrazioni, è essenziale. È importante, infatti, essere strategici nell'uso dei Polychromes, risparmiandoli per banner importanti ed evitando spese impulsive.

Concentrarsi sugli Agenti Chiave

All'inizio di Zenless Zone Zero, le risorse sono limitate. È fondamentale concentrarsi su un gruppo principale di agenti che sinergizzano tra loro, piuttosto che cercare di potenziare tutti i personaggi. Dare priorità agli agenti che meglio si adattano alla nostra strategia di squadra, investendo nei loro W-engines ed equipaggiamenti per migliorarne l'efficacia è, quindi, la scelta migliore, dato che solo concentrando le risorse su pochi agenti selezionati è possibile creare una squadra potente capace di affrontare varie sfide.

Sfruttare le Missioni Giornaliere e gli Eventi

Le missioni giornaliere e gli eventi a tempo limitato sono cruciali per guadagnare ricompense preziose. In particolare, completare le missioni giornaliere fornisce Polychromes, punti esperienza e altre risorse. Partecipare agli eventi offre, invece, l'opportunità di guadagnare ricompense esclusive. Dovete, dunque, incorporare il gioco nella vostra routine quotidiana così da massimizzare le risorse senza richiedere un grande impegno di tempo.

Uso Efficiente delle Cariche di Batteria

Le Cariche di Batteria (stamina) sono necessarie per accedere a determinati stadi di allenamento e reclamare ricompense. È importante usare la stamina con saggezza, concentrandosi su modalità di gioco che offrono le migliori ricompense per potenziare i personaggi. Una gestione efficiente della stamina assicura, difatti, progressi costanti e una squadra più forte senza sprecare risorse.