Pagamento rifiutato, Apple non ha $92,17 per pagare un assegno

In una situazione inaspettata e piuttosto imbarazzante, si è verificato un problema con i pagamenti relativi a una causa legale contro Apple riguardante il cosiddetto "batterygate".

Secondo quanto riportato da First Coast News, una residente della Contea di Clay in Florida, Desiree McNeil, si è trovata di fronte a un problema quando ha tentato di depositare il suo assegno di risarcimento. L'assegno, emesso come parte dell'accordo per la nota vicenda legata alle prestazioni dei dispositivi Apple con batteria degradata, aveva un valore di $92,17 ed era datato 3 gennaio 2024. Tuttavia, il deposito eseguito il 1° aprile da McNeil è stato respinto a causa di fondi insufficienti.

"Il 3 aprile la mia cassa di credito ha restituito l'assegno perché i litiganti non l'hanno pagato," ha dichiarato McNeil.

Il controllo approfondito condotto da First Coast News ha confermato l'emissione degli assegni da parte di Apple. Successivamente, i giornalisti hanno contattato la cassa di credito, la quale ha informato che l'assegno era diventato troppo vecchio per essere processato.

“Secondo il fronte dell'assegno, aveva tempo fino al 18 aprile prima che diventasse nullo”, ha riferito il conduttore del notiziario Anthony Austin.

L'istituto di credito ha indirizzato Austin all'emittente dell'assegno, la Huntington Bank, che l'ha poi passato a un amministratore del conto. Per il momento, l'indagine non ha portato a nulla.

Quello che al momento sembra essere un singolo incidente di mancato pagamento potrebbe rivelare problemi più ampi all'interno del processo di gestione delle compensazioni.

Tim Cook e il direttore finanziario Luca Maestri annunceranno i risultati finanziari di Apple il 1° agosto 2024. In quel momento, forse, dovranno ammettere con il mondo di avere le casse vuote! Scherzi a parte, probabilmente si tratta di un problema con i fondi depositati da Apple nel conto dedicato ai risarcimenti oppure si tratta di un piccolo disguido nella gestione del pagamento da parte delle banche coinvolte.

Siamo sicuri che Apple troverà un modo di risolvere in fretta questa simpatica ma imbarazzante situazione.

Immagine di apertura: nexusplexus, modificata da Tom's Hardware