5 motivi per non acquistare Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung ha da poco presentato il nuovo Galaxy Z Fold6, il migliore smartphone pieghevole che il brand abbia mai realizzato. C'è molto da apprezzare in questo smartphone, ma ci sono anche delle questioni che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca a chi si aspettava miglioramenti più decisi.

Questi sono 5 motivi per cui, secondo noi, dovreste pensarci due volte prima di lanciarvi all'acquisto di Samsung Galaxy Z Fold6 ad occhi chiusi.

1. Cambiamenti iterativi

Parliamoci chiaro: gli ultimi 3 modelli della serie Galaxy Z Fold non sono poi così diversi tra loro.

È vero, Samsung quest'anno ha rivisto il design del suo foldable di punta includendo un display esterno più largo, migliorando la cerniera e rendendo più moderno il design. Se però possedete un Galaxy Z Fold3, un Galaxy Z Fold4 o un Galaxy Z Fold5, almeno a livello estetico, non vi ritroverete tra le mani uno smartphone rivoluzionario acquistando lo Z Fold6.

Il Galaxy Z Fold6 è il miglior foldable a libro mai realizzato da Samsung ed è uno smartphone di altissimo livello realizzato con maestria. Se vi aspettavate una rivoluzione e miglioramenti decisi, però, anche quest'anno non siete stati accontentati.

2. Prezzo salato (e in aumento)

Un altro punto che va sottolineato parlando di Galaxy Z Fold6 è quello del prezzo. La gamma Z Fold è sempre stata, per motivi comprensibili, la più costosa dell'ampio portfolio di prodotti dell'azienda. Quest'anno il Fold6 costa ancora di più del modello dello scorso anno, che già era accessibile a pochi.

E se, quando sono presenti miglioramenti sostanziali nel prodotto, si potrebbe anche giustificare una mossa del genere da parte di un'azienda, scegliere di far costare il proprio foldable a libro 100€ in più, quest'anno non è stata a nostro parere una mossa azzeccata.

Come abbiamo discusso nel punto precedente, i miglioramenti (seppur presenti a 360°) sono minimi e non dovrebbero comportare un aumento del già salato cartellino del prezzo di un dispositivo come questo.

Infine, la concorrenza è spietata e mai come oggi i consumatori hanno diverse opzioni a cui guardare. Anche i prodotti dello scorso anno, oramai calati di prezzo, sono decisamente più allettanti per chi comunque ha un budget alto ma non vuole sprecare.

3. Fotocamere invariate o quasi

Se lo scorso anno non avevate acquistato un Galaxy Z Fold5 sperando in un miglioramento deciso delle fotocamere nel modello successivo, avete atteso invano.

Samsung Galaxy Z Fold6 ha lo stesso teleobiettivo e la stessa fotocamera principale del suo predecessore. Migliora, ma solo marginalmente, la fotocamera grandangolare. La fotocamera frontale esterna non presenta alcuna novità e l'azienda non ha migliorato la tecnologia UDC (Under Disply Camera) per la fotocamera presente sotto al display interno.

Un vero peccato e un'occasione sprecata!

4. Galaxy AI non è un'esclusiva del modello

Il punto forte dei due nuovi pieghevoli di Samsung è certamente il lancio con a bordo le funzionalità Galaxy AI. Dal traduttore in tempo reale delle chiamate, all'IA generativa per la modifica delle foto, fino alla modalità interprete, tutte le funzioni che abbiamo imparato ad amare sulla serie Galaxy S24 sono ora disponibili sui pieghevoli della casa.

Il problema è che anche i modelli pieghevoli dello scorso anno riceveranno molte, se non tutte, queste funzionalità. La Galaxy AI non è esclusiva dei nuovi dispositivi e, oltre alla serie Galaxy S24, quasi tutti i flagship Samsung degli ultimi tre anni riceveranno in forma completa o quasi le nuove funzioni IA.

La velocità e la cura negli aggiornamenti che Samsung ci ha insegnato ad apprezzare nel corso degli ultimi anni è, in questo caso, un'arma a doppio taglio.

5. Ci sono altri foldable all'orizzonte

La nota forse più dolente riguarda il moltiplicarsi degli avversari nel mondo dei pieghevoli a libro. Non solo, la concorrenza sta correndo e innovando ad una velocità a cui Samsung non sembra essere in grado di arrivare.

Sul mercato italiano sono già disponibili l'ottimo OnePlus Open, il sottilissimo Honor Magic V2 e il discusso Huawei Mate X3, tutti e tre prodotti che dovrebbero far preoccupare il colosso sudcoreano. Come se non bastasse, presto arriverà sugli scaffali dei negozi anche Honor Magic V3 e si vocifera che entro fine anno potremmo conoscere OnePlus Open 2.

Fortunatamente (per Samsung), Xiaomi e Vivo non hanno ancora comunicato la disponibilità dei loro pieghevoli al di fuori della Cina...

Voi cosa ne pensate? Siete dell'idea che Samsung dovesse impegnarsi un po' di più o siete felici della sua nuova proposta?