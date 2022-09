La nuova BMW M2 è stata avvistata per la prima volta senza camuffamenti sulla carrozzeria: la nuova sportiva di BMW è quasi pronta, e il debutto ufficiale è previsto entro la fine di ottobre. Per vederla in concessionaria e su strada, però, bisognerà attendere l’inizio della prossima primavera.

Le immagini sono state pubblicate inizialmente su Bimmerpost, un forum di appassionati BMW: le immagini ci mostrano una BMW M2 in colore azzurro chiaro, simile a quello che una volta si chiamava “carta da zucchero”. Il design, rispetto alla Serie 2 Coupè standard, è stato rivisto e reso più muscoloso: lo si capisce subito osservando i paraurti, disegnati con linee squadrate, anche in corrispondenza del classico “doppio rene” di BMW. Nella parte posteriore si può notare ancor di più questa tendenza a squadrare le forme, oltre alla presenza di ben 4 scarichi. Su questo specifico esemplare possiamo notare cerchi in lega multirazza verniciati di nero, che bel si sposano con la linea sportiva dell’auto anche grazie all’utilizzo di pneumatici ribassati.

Quello che conta veramente di una BMW M2 è il livello di prestazioni offerte: la casa madre parla di “performance eccezionali“, simili a quelle di una M2 CS – la versione più potente della M2 della generazione precedente, in grado di erogare ben 450 cavalli. Stavolta la M2 si è fissata l’obiettivo di stupire tutti con le sue prestazioni, pur non essendo un’edizione limitata (la M2 CS è stata prodotta in soli 2200 esemplari) e lo farà grazie a un motore a 6 cilindri in linea, lo stesso montato su M3 e M4.

Per la trasmissione, BMW offre due possibilità: cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti, ma in entrambi i casi la trazione è soltanto posteriore come vuole la tradizione BMW.

Gli ingegneri BMW, infine, hanno lavorato per rendere l’auto quanto più leggera possibile pur senza rinunciare alle finiture e al tipico lusso offerto da BMW; tra i dettagli alleggeriti c’è senza dubbio il tetto in fibra di carbonio, stesso materiale utilizzato – su richiesta – per la struttura dei sedili dell’auto.