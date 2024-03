Collezione da sogno, sei Porsche GT3 e una bisarca per trasportarle in un unico lotto

L'architetto austriaco Alexander Serda ha realizzato il suo sogno d'infanzia, creando un'opera "d'arte" su ruote: una collezione impressionante di sei Porsche 911, pronte per essere trasportate insieme su una bisarca. Questo straordinario assemblaggio sarà presto messo all'asta nel Regno Unito attraverso la concessionaria RPM Technik, in collaborazione con il broker Piston Heads.

La collezione comprende una selezione raffinata di modelli, tra cui una 911 GT3 Clubsport del 2018, una 911 GT3 Touring del 2018, una rarissima 911 GT3 RS del 2019 con il prestigioso pacchetto Weissach, una ancor più esclusiva 911 R del 2016, due 911 GT3 da pista del 2018 (una CUP e una R), e un camion Man TGX bianco per il trasporto.

Non si tratta di una semplice raccolta casuale, ma piuttosto di una meticolosa selezione che include quasi tutte le GT3 della serie 991 prodotte, escludendo solo alcune versioni da pista e le GT3 e GT3 RS pre-restyling.

Secondo alcune riviste britanniche, il progetto originale dell'architetto era di presentare questo "tributo" alla serie GT3 al Goodwood Festival of Speed del 2018, in occasione del 70º anniversario di Porsche. Tuttavia, per motivi non specificati, questo evento non si è realizzato, e l'opera d'arte è rimasta custodita in un deposito negli ultimi anni.

Durante questo periodo, ogni veicolo ha accumulato solo chilometraggio minimo necessario per il trasporto e la consegna ai clienti, rendendo questa un'opportunità quasi unica per acquistare delle speciali 911 praticamente nuove. L'intera collezione sarà venduta come un unico lotto all'asta, offrendo agli acquirenti l'opportunità di realizzare il sogno di possedere una serie di supercar Porsche eccezionali. Il prezzo di partenza è ancora sconosciuto, sebbene il sito riporti (forse come place holder) un valore base di quasi 1 milione di euro.