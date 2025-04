Ecco come avere la Fiat 600 hybrid con anticipo 0

Fino al 30 aprile 2025, è attiva un’iniziativa speciale riservata ai privati che prevede uno sconto complessivo di 5.000 € sulla nuova Fiat 600 1.2 110 cv Hybrid, purché si effettui una permuta o una rottamazione e il veicolo sia pronto per consegna con immatricolazione entro la data indicata. La formula prevede innanzitutto uno sconto di 3.500 € sul prezzo di listino e un’ulteriore riduzione di 1.500 € riservata a chi sceglie il finanziamento Stellantis Financial Services.

Dettaglio del modello e del prezzo

Il prezzo di listino della Fiat 600 1.2 110 cv Hybrid è fissato a 25.450 €, al netto di IPT e contributo PFU. Grazie alla promozione, il costo scende a 21.950 €. Optando per il finanziamento Stellantis Financial Services, il prezzo da prendere a riferimento scende ulteriormente a 20.450 €, cifra che include il servizio Identicar per 12 mesi dal valore di 271 €.

Nell’esempio di finanziamento, non è richiesto alcun anticipo iniziale. L’importo totale del credito erogato ammonta a 20.860 €. A questa somma si aggiungono le spese di istruttoria pratica pari a 395 € e l’imposta sostitutiva da addebitare sulla prima rata, pari a 53,14 €. L’offerta prevede un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG del 10,94%, con spese di incasso mensili di 3,50 € e costi di invio del rendiconto cartaceo azzerati.

Calcolo dell’importo totale dovuto

Sommando l’importo del credito, le spese e gli interessi, il consumatore rimborsa in totale 26.431 €. Di questa cifra fanno parte 5.018 € di interessi complessivi e i piccoli oneri di servizio mensile. La restituzione avviene in 36 rate: 35 rate da 271 € ciascuna, comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione fino a 30.000 km, per un costo aggiuntivo di 3,86 € al mese), e una rata finale residua pari al Valore Futuro Garantito di 16.753 €, anch’essa gravata dalle spese di incasso mensili.

Valore Futuro Garantito e condizioni di restituzione

La rata finale residua, fissata in 16.753 €, rappresenta il valore garantito futuro del veicolo. Alla scadenza del piano, il cliente può restituire la vettura – pagando eventualmente 0,10 € per ogni chilometro eccedente i 30.000 km totali –, oppure saldare l’importo per diventarne proprietario, o ancora rifinanziare la somma nell’ambito di un nuovo contratto.

L’offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. è subordinata ad approvazione creditizia e non è cumulabile con altre iniziative in corso. La promozione si applica esclusivamente a vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30 aprile 2025 e previa permuta o rottamazione. Tutta la documentazione precontrattuale bancaria e assicurativa è disponibile presso le concessionarie aderenti e sulla sezione Trasparenza del sito www.stellantis-financial-services.it.