La risposta alla domanda è che non lo sappiamo, ma non è neanche la prima volta che viene avvistata una supercar (o super berlina) di un marchio competitor presso gli stabilimenti di Lamborghini. Qualche giorno fa, anche una Ferrari era stata avvistata e forse per studiarne qualche aspetto nell’ottica di poter offrire un prodotto superiore con la nuova Huracan o Aventador.

Ora è il turno della Taycan Sport Turismo, la punta di diamante a batterie per la casa tedesca. Non è chiaro cosa stesse facendo Lamborghini con questo esemplare e come mai abbia lasciato gli stabilimenti con il baule aperto. Considerato che, nella stessa giornata, anche un Urus ha seguito la stessa procedura viene da pensare che non fosse una mossa per studiare il carico aerodinamico. Quale sarà la ragione dietro a tutto? Non si sa, sicuramente il fatto che sia accaduto per due volte nello stesso giorno lascia pensare che non sia, dopo tutto, un caso.

Lamborghini ha chiarito che l’elettrificazione è la via da seguire. Sappiamo che la prossima Aventador (o come si chiamerà) presenterà una sorta di ibridazione e che Lamborghini ha anche affermato che un nuovo modello completamente elettrico apparirà nella seconda metà del decennio. Forse questo spiega la presenza del Taycan; in fine dei conti Porsche e Lamborghini appartengono per certi versi sempre allo stesso gruppo.

Alcune voci di corridoio, in ogni caso, ipotizzano che Lamborghini stesse studiando o cercando di replicare il software che si occupa della chiusura del portello elettro attuato, forse nell’ottica di incrementarne la velocità di chiusura o eventuali sicurezze.

Ad ogni modo, questa potrebbe benissimo essere la nostra prima conferma che Lamborghini sta iniziando lo sviluppo di un modello completamente elettrico. Data la presenza dell’Urus, potrebbe essere una versione elettrificata del SUV sportivo. Sappiamo però da precedenti indiscrezioni che la prima elettrica sarà un 2+2 granturismo, simile come concezione al concept Asterion e quindi idealmente più vicina alla Taycan. Per ulteriori dettagli non ci rimane davvero che attendere.