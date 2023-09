Alpine sta per riportare in auge l’A310, un modello che contribuì alla fama del marchio francese negli anni ‘80. Un ritorno in versione elettrica, come è ormai (quasi) consuetudine, che non rinuncia all’anima sportiva. (clicca qui per vedere le immagini).

Insieme alla A310 arrivano poi altri sette modelli, tutti elettrici, che Alpine metterà sul mercato nel corso del 2030. Modelli che, in un modo o nell’altro, si propongono come alternativa all’offerta di Porsche (e non solo), i cui modelli sono per molti aspetti sovrapponibili a quelli Alpine.

Il nuovo punto di riferimento è comunque la Alpine A310, una sportiva a quattro posti basata sulla piattaforma Alpine Performance Platform (APP), che ritroveremo anche su altri modelli futuri.

Considerando anche la Alpine A100 (2027) in effetti sembra di vedere le Porsche 718 Cayman e 911 in versione francese.

Secondo Alpine la A310 sarà una quattro posti compatta con una dinamica di guida coinvolgente che la renderà “un’icona delle future auto sportive”.

Bruce Pillard, direttore marketing di Alpine, ha dichiarato: “Se tutti i nostri modelli futuri saranno elettrici, saranno delle vere Alpine. Avranno il DNA dell’agilità e della leggerezza. Anche se si tratta di un’auto elettrica con una batteria all’interno, si sentirà la leggerezza. Questo è molto importante”.

La serie di di sette modelli comprenderà la hot hatchback A290 su base Renault 5, la A110 (in versione coupé e roadster), la A310, il crossover GT X-Over e le lussuose range-topper del segmento D ed E, tutte previste entro i prossimi sette anni,