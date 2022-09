Un paio di anni fa, la principale casa automobilistica di Stoccarda ha condiviso la storia di un appassionato di Porsche 911 che aveva aggiunto un portapacchi e una tenda alla sua Carrera 4S, per poterla usare anche in campeggio. Ma mentre la Cayenne potrebbe essere una compagna di avventure migliore di qualsiasi altro prodotto di Zuffenhausen, la casa automobilistica tedesca ha pensato fuori dagli schemi e ha persino commercializzato tende compatibili con l’elettrica Taycan. Ora a distanza di qualche settimana, Porsche fa un ulteriore passo avanti offrendo una tenda per due persone per coloro che possiedono una Carrera 911.

La nuova offerta di Porsche Tequipment arriva in un’esclusiva custodia rigida progettata per resistere agli agenti atmosferici e agli urti. Creato presso il Weissach Development Center, il nuovo sistema può essere installato sulle barre porta tutto della 911, della Macan, della Cayenne, della Panamera e della Taycan EV, con e senza corrimano. La tenda stessa è impermeabile ed è stata descritta come una tenda per due persone per tutte le stagioni con due finestre laterali apribili con zanzariere e una finestra sul tetto. Una funzione di oscuramento può tenere la luce a bada se ti dovessi trovare in una zona dove il sole tramonta a tarda notte.

Quando è aperta, il pavimento della tenda ha una superficie di circa 3 metri quadri. Questo spazio è sostenuto da un materasso in polyfoam integrato con trapuntatura e le pareti della tenda sono realizzate in una miscela traspirante di cotone. Secondo Porshe, si tratta di un accessorio di facile utilizzo e adatto a tutti complice la presenza di due ammortizzatori a gas integrati in grado di snellire le procedure di apertura.

Con la tenda richiusa, la 911 può spingersi fino a 120 km/h: una velocità più che ragionevole considerata la configurazione. Il prezzo parte da circa 5mila euro con le prime consegne stimate entro la fine dell’anno.