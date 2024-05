Cosa bisogna sapere prima di acquistare una bici elettrica?

La micromobilità rappresenta una rivoluzione nel modo in cui le persone si spostano nelle aree urbane, offrendo soluzioni di trasporto efficienti, sostenibili e spesso più veloci rispetto ai mezzi tradizionali. Questa nuova forma di mobilità si focalizza principalmente sugli spostamenti di breve raggio, generalmente l'ultimo miglio, ossia quel tratto di percorso che collega il trasporto pubblico con la destinazione finale.

I veicoli elettrici per l'ultimo miglio includono una varietà di mezzi progettati per essere pratici, ecologici e facilmente utilizzabili nelle città. Tra questi, i monopattini elettrici, gli hoverboard, i segway e i monoruota elettrici stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro capacità di muoversi agilmente nel traffico urbano e alla facilità di parcheggio.

Tra i veicoli per la micromobilità, le biciclette elettriche, o e-bike, occupano un posto di rilievo. Queste combinano la praticità delle biciclette tradizionali con la potenza di un motore elettrico, che assiste il ciclista durante la pedalata. Le e-bike sono perfette per chi vuole mantenersi attivo senza affaticarsi troppo, specialmente su percorsi collinari o più lunghi del solito.

Prima di acquistare una bicicletta elettrica è necessario, però, comprendere le differenze tra le varie tipologie sul mercato così da fare la scelta giusta in base alle proprie possibilità e necessità. Ecco quindi i punti chiave da seguire:

Tipologia di bicicletta elettrica

Il mercato prevede, prevalentemente, cinque sotto categorie:

City Bike : ideali per spostamenti urbani, dotate di un design comodo e spesso con accessori come portapacchi e luci.

: ideali per spostamenti urbani, dotate di un design comodo e spesso con accessori come portapacchi e luci. Mountain Bike (MTB) : progettate per terreni accidentati, con sospensioni robuste e pneumatici larghi.

: progettate per terreni accidentati, con sospensioni robuste e pneumatici larghi. Trekking Bike : un mix tra city bike e MTB, adatte sia per la città che per percorsi più impegnativi.

: un mix tra city bike e MTB, adatte sia per la città che per percorsi più impegnativi. Folding Bike : pieghevoli, perfette per chi ha problemi di spazio o deve combinare l'uso della bici con altri mezzi di trasporto.

: pieghevoli, perfette per chi ha problemi di spazio o deve combinare l'uso della bici con altri mezzi di trasporto. Cargo Bike: come suggerisce il nome, sono bici studiate per il trasporto di persone o oggetti.

Motore

Il sistema elettrico assiste il conducente offrendo una spinta mentre si pedala. Non è presente un vero e proprio acceleratore, in quanto illegale dal nostro CdS, ma più un sistema di ausilio. Fatta questa premessa, è necessario verificare:

Posizione del motore

Anteriore: più economico e può alterare l'equilibrio.

Centrale: offre un miglior bilanciamento e un'esperienza di guida più naturale.

Posteriore: buon compromesso, adatto per MTB e bici da trekking.

Potenza del motore

Misurata in watt (W), in Europa il limite legale è di 250W per l’uso su strada (500W per le cargo bike). Potenze superiori sono riservate a usi specifici, come le competizioni off-road.

Capacità della batteria

Misurata in wattora (Wh), determina l'autonomia. Una capacità maggiore permette di percorrere distanze più lunghe. Le batterie rimovibili sono comode per la ricarica.

Componentistica

Una bici elettrica è composta da vari componenti che lavorano insieme per fornire assistenza motorizzata al ciclista. Il telaio costituisce la struttura principale della bici e può essere realizzato in materiali come alluminio, acciaio, carbonio o titanio. Il motore è il cuore della bici elettrica e la batteria, che è solitamente ricaricabile e rimovibile, fornisce l'energia al motore e la sua capacità influisce sull'autonomia della bici.

Il display e il controller sono essenziali per fornire informazioni sulla velocità, il livello di assistenza e l'autonomia rimanente, permettendo anche di regolare il livello di assistenza del motore. I sensori, tra cui quelli di velocità e di coppia, rilevano rispettivamente la velocità della ruota e la forza applicata sui pedali, regolando l'assistenza del motore in modo ottimale. La trasmissione, che include il cambio, la catena o la cinghia, e le corone, consente di adattare la pedalata alle diverse condizioni di percorso.

I freni possono essere a disco (meccanici o idraulici) o a pattino, con i freni a disco idraulici che offrono la massima efficacia. Le ruote e i pneumatici influenzano la stabilità, il comfort e l'efficienza della bici, con pneumatici più larghi che offrono maggior comfort e aderenza, specialmente su terreni sconnessi. Alcune e-bike dispongono di sospensioni, anteriori o full-suspension, per migliorare il comfort su terreni accidentati. Accessori come luci, portapacchi, parafanghi e cavalletti sono spesso inclusi per aumentare la funzionalità e la sicurezza.

Autonomia

L'autonomia è la capacità massima che la batteria può offrire in termini di distanza; come per tutti gli apparati elettronici, l'autonomia può differire da modello in modello così come la sua durata.

Peso

Le bici elettriche sono generalmente più pesanti delle bici tradizionali a causa del motore e della batteria; alla luce di questo aspetto, è necessario considerare il peso della bicicletta elettrica qualora ci sia la necessità di sollevarla di frequente o se la batteria non è abbastanza capiente (e quindi si viaggia solo con la forza muscolare).

Manutenzione e assistenza

Verificare la disponibilità di assistenza post-vendita e la facilità di reperire pezzi di ricambio è un ulteriore aspetto importante. Alcuni marchi offrono reti di assistenza estese e garanzie lunghe, aspetti importanti per la manutenzione della bici elettrica.

Budget

Le bici elettriche possono variare molto di prezzo, da modelli economici a quelli di fascia alta; prima di acquistare una e-bike non dimenticare di includere nel budget anche eventuali accessori e costi di manutenzione.