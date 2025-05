La nuova Compass First Edition unisce il comfort e la spaziosità di un SUV medio a un sistema ibrido leggero capace di ottimizzare consumi ed emissioni. Con motore 1.2 turbo a benzina e sistema e-Hybrid che supporta la marcia in elettrico nelle fasi di avviamento e guida a bassa velocità, la Compass garantisce una guida fluida e reattiva. La versione First Edition si caratterizza per finiture interne premium, cerchi in lega di design esclusivo e tecnologie di assistenza alla guida che elevano la sicurezza e il comfort in ogni condizione.

Il prezzo di listino della Compass First Edition 1.2 e-Hybrid 145 CV è fissato a 41.900 €, IVA inclusa, esclusi l’Imposta Provinciale di Trascrizione e il contributo PFU. Grazie all’iniziativa valida fino al 31 maggio 2025, il prezzo promo scende a 39.900 €, riservato a clienti privati. L’offerta finanziaria richiede l’approvazione di Stellantis Financial Services ed è subordinata a permuta o rottamazione del veicolo in sostituzione.

Struttura del finanziamento e condizioni economiche

Il piano di finanziamento prevede un anticipo di 8.854 € e un importo totale del credito pari a 31.317 €, cifra che incorpora anche il servizio Identicar per 12 mesi—del valore di 271 €—e le spese di istruttoria pratica di 395 €. Sulla prima rata viene addebitata un’imposta sostitutiva di 79,28 €. Il piano si estende su 36 mesi, con 35 rate mensili da 299 € ciascuna (più 3,50 € di spese di incasso) e una rata finale residua pari al Valore Futuro Garantito di 26.614,76 € (comprensiva delle spese di incasso). Grazie a un TAN fisso del 5,99% e a un TAEG del 7,31%, la rata rimane costante per tutta la durata del contratto.

Sommando capitale, interessi per 5.241,73 €, spese di istruttoria, spese di incasso e imposta di bollo, la somma complessiva dovuta dal richiedente ammonta a 37.159,01 €. L’invio del rendiconto periodico cartaceo non comporta costi aggiuntivi. Grazie alla trasparenza delle condizioni, la cliente può prevedere con precisione l’onere finanziario legato all’acquisto della Compass.

Valore Futuro Garantito e clausola chilometrica

La rata finale, o Valore Futuro Garantito, di 26.614,76 € costituisce l’importo residuo che la cliente potrà scegliere di versare per acquisire definitivamente la vettura. Il contratto prevede un chilometraggio massimo di 45.000 km; in caso di eccedenza, viene applicato un costo di 0,10 € per ogni chilometro oltre la soglia. Questa clausola tutela il valore residuo garantito e consente di pianificare con precisione gli spostamenti.

L’offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. per la Jeep Nuova Compass First Edition 1.2 e-Hybrid 145 CV è valida solo fino al 31 maggio 2025 e soggetta ad approvazione creditizia. Tutte le informazioni precontrattuali e i fogli informativi sono disponibili presso i concessionari aderenti. Grazie a un contributo sul prezzo, a un piano di finanziamento trasparente e a un tasso fisso, la Compass ibrida (e non vi servirà una wallbox per ricaricarla) si conferma una scelta dallo spirito moderno e dai costi pianificabili.