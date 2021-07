Dacia Bigster, il SUV realizzato con elementi in plastica riciclata

La casa automobilistica appartenente al Gruppo Renault, sembra essere sempre più vicina ad un futuro innovativo ed elettrificato. Uno dei veicoli più attesi, è infatti l’innovativo SUV Dacia Bigster, il quale è stato svelato all’inizio del 2021 come concept. Per la casa automobilistica, questo modello di auto sembra rappresentare un traguardo molto importante poiché è destinato a diventare l’ammiraglia del marchio Dacia. Ebbene, il SUV sarà inevitabilmente caratterizzato dalla presenza di nuove tecnologie e l’impiego di nuovi materiali.

Un esempio, è la plastica riciclata che verrà impiegata per realizzare la carrozzeria dalla Bigster. Si tratta, in realità, di una peculiarità che ha debuttato con la nuova Dacia Sandero Stepway e Duster. Si tratta, quindi, della cosiddetta “colorazione di massa”, ossia una soluzione che permette di realizzare alcuni elementi direttamente in plastica già colorata senza dover ricorrere – in seguito – alla verniciatura. A riguardo, una delle responsabili del reparto colori e personalizzazioni del costruttore, afferma quanto segue:

Normalmente la produzione degli skid plate è divisa in 2 fasi. Per prima cosa un materiale plastico noto come polipropilene viene iniettato in uno stampo, così da ottenere il pezzo finito che viene poi verniciato.

Solitamente però, utilizzando questa tecnica, è molto probabile che tali componenti – col passere del tempo – possano andare verso una perdita di colore. Motivo per il quale, Dacia ha messo a punto questa soluzione per far si che il colore rimanga sempre acceso. Dunque, la soluzione che prevede l’utilizzo di plastica riciclata – inoltre – riduce sia i costi di produzione che quelli di manutenzione. Anche nell’attesissima Dacia Bigster – come spiegato dalla stessa casa automobilistica – verranno utilizzati questi materiali: