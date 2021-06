Dacia Duster 2021, tanta nuova tecnologia in arrivo

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dacia rinnova il suo best-seller, il SUV economico Dacia Duster riceve un importante aggiornamento sia dal punto di vista del design, sia per quanto riguarda le tecnologie disponibili a bordo. Dopo 1,9 milioni di esemplari venduti Dacia non ha certo intenzione di cambiare la sua formula vincente: SUV versatile e ben equipaggiato a un prezzo per tutte le tasche.

Esternamente la nuova Dacia Duster 2021 si può riconoscere grazie ad alcuni dettagli, come i fari a LED a forma di Y che sono installati sia davanti sia dietro: questo dettaglio ha già fatto la sua comparsa sulla nuova Dacia Sandero, e siamo lieti di ritrovarlo anche sulla Duster. Oltre a essere più belli, i fari a LED offrono una visibilità nettamente maggiore rispetto alle lampadine alogene più comunemente diffuse. Tra gli optional disponibili abbiamo uno spoiler posteriore e nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici.

Dacia afferma di aver lavorato anche sull’aerodinamicità dell’auto, riducendo le emissioni di CO2 di 5,8g al km sulla versione 4×4.

Tante novità anche all’interno dell’abitacolo, partendo dai nuovi rivestimenti e dalla console centrale interamente rinnovata: due i sistemi di infotainment disponibili, Media Display e Media Nav, entrambi realizzati sulla base di un display touch-screen da 8 pollici. Completano il pacchetto i 6 altoparlanti, la connettività Bluetooth, le due porte USB e ovviamente la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Le tecnologie di sicurezza installate sono di tutto rispetto: tra i 30 e i 140 km/h di velocità è attivo il sistema di Blind Spot Warning, che avvisa in caso di presenza di un veicolo nell’angolo cieco dello specchietto, mentre per le basse velocità abbiamo gli aiuti di Park Assist e Hill Start Assist. Sulla versione 4×4 si trova inoltre il sistema Adaptive Hill Descent Control che aiuta a regolare la velocità in discesa – anche in retromarcia – tra i 5 e i 30 km/h.

L’arrivo della nuova Dacia Duster nelle concessionarie è atteso nel mese di settembre 2021.