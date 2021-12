Dacia Spring eletta The Best Buy Car of Europe 2022 da Autobest

La Dacia Spring è stata una delle principali novità del 2021 per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche. La scelta di ridurre al minimo possibile il prezzo di vendita della sua elettrica ha premiato Dacia che sta raccogliendo ottimi risultati di vendita per la sua Dacia Spring. Nonostante il disastroso risultato nei test EuroNCAP che valutando la sicurezza dei veicoli, la Spring si sta affermando come uno dei modelli di riferimento del mercato delle quattro ruote europeo.

A certificare il successo della Dacia Spring è anche l’arrivo del nuovo premio The Best Buy Car of Europe 2022. Ad assegnare tale premio è stata la giuria di Autobest composta da giornalisti specializzati nel settore automotive provenienti da 32 Paesi europei. Si tratta della prima volta, in 21 anni di storia, che il premio The Best Buy Car of Europe viene assegnato ad un’auto elettrica al 100%. La scorsa settimana, inoltre, la Dacia Spring aveva conquistato anche il premio Good Deal nella rassegna Automobile Awards.

Lanciato sul mercato italiano la scorsa primavera, la Dacia Spring ha già raccolto quasi 4 mila immatricolazioni nel nostro Paese ed oltre 40 mila in Europa, confermandosi un riferimento del settore delle auto elettriche. A sostenere le vendite ed il successo del progetto è il prezzo. Il listino del crossover parte da appena 19.900 euro. Tale cifra scende rapidamente grazie alla possibilità di beneficiare degli incentivi all’acquisto sulle elettriche. La dotazione della Spring non eccelle per contenuti così come il comparto tecnico. Il motore è limitato a 45 CV mentre l’autonomia nel ciclo WLTP è di 230 chilometri.