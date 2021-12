Renault Zoe e Dacia Spring: crash test Euro NCAP disastrosi per le elettriche

I risultati dei crash test Euro NCAP ci stanno abituando a risultati sempre molto alti con tanti modelli che ottengono quattro o cinque stelle nella valutazione di sicurezza. Per questo motivo, quindi, i risultati ottenuti dalle elettriche Renault Zoe e Dacia Spring (due dei modelli a zero emissioni più venduti in Italia negli ultimi mesi) risaltano in negativo. La Renault Zoe, infatti, ha ottenuto zero stelle mentre per la più recente Dacia Spring il risultato è stato di appena una stella su di un massimo di cinque stelle ottenibile.

I test Euro NCAP si articolano in quattro categorie (sicurezza degli occupanti adulti, degli occupanti bambini, degli utenti vulnerabili della strada e Saftey Assist). Per la Renault Zoe, testata con la versione ZEN, il punteggio più alto è stato di 52% nel test per la sicurezza degli occupanti bambini mentre il più basso è stato di 14% per la categoria Safety Assist. Questi risultati si sono tradotti in zero stelle per l’elettrica francese.

Per quanto riguarda la Dacia Spring, invece, il punteggio più alto è il 56% nella sicurezza degli occupanti bambini mentre anche in questo caso il più basso è nella categoria Saftey Assist dove il crossover elettrico di Dacia si ferma al 32%. Per la vettura, salita alla ribalta per il suo prezzo ridotto, il risultato ottenuto è di una sola stella. Per entrambi i modelli, quindi, la protezione in caso di incidente è davvero minima.

Da notare che la scarsa sicurezza non è una prerogativa delle elettriche. In questi giorni, infatti, Euro NCAP ha testato diversi modelli a zero emissioni che hanno ottenuto risultati decisamente migliori. È il caso della Fiat 500 Elettrica che ha registrato quattro stelle e di altri modelli come la Hyundai IONIQ 5 che ha ottenuto cinque stelle nel test. Tra le elettriche testate si segnalano le cinque stelle per la BMW iX e per la Mercedes EQS.