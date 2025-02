Dacia lancerà un mini-Suv elettrico a meno di 18 mila euro

Renault annuncia un nuovo SUV elettrico Dacia di segmento A, che sarà costruita sulla stessa piattaforma della Renault Twingo. L'amministratore delegato Luca de Meo ha rivelato il progetto durante la presentazione dei risultati 2024 del gruppo. Il veicolo affiancherà la Spring nella gamma elettrica Dacia, con un prezzo di partenza inferiore a 18.000 euro.

La nuova Dacia elettrica sarà prodotta in Europa e sviluppata in soli 16 mesi, seguendo l'approccio Leap100 del gruppo Renault che mira a ridurre i tempi di sviluppo dei nuovi modelli a meno di due anni. De Meo ha sottolineato che, nonostante il prezzo competitivo, il veicolo "rimarrà comunque un prodotto che genera profitto".

Questo annuncio segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Dacia e nella sua offerta di veicoli accessibili. La nuova SUV di segmento A potrebbe aprire nuove opportunità nel mercato delle auto elettriche compatte, rendendo la mobilità a zero emissioni più accessibile a un pubblico più ampio.

Luca de Meo ha anche illustrato il piano di innovazioni previsto per i prossimi dodici mesi. In esso sono inclusi sette nuovi modelli distribuiti tra tutti e quattro i marchi del gruppo e due aggiornamenti stilistici per alcuni modelli Renault.

La novità più attesa è la Renault 4 E-Tech Electric, svelata nella sua versione definitiva al Salone di Parigi dell'anno scorso. A essa seguirà la nuova fastback Alpine A390, che amplierà la gamma completamente elettrica del marchio sportivo del gruppo, già anticipata dalla showcar A390_β. Successivamente, arriveranno le microcar elettriche Duo/Bento della Mobilize, specializzata in servizi di mobilità, e un ulteriore nuovo modello Renault, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli.



Per il comparto delle motorizzazioni termiche, il 2025 del gruppo inizia con la Dacia Bigster, il nuovo SUV di segmento C, recentemente disponibile anche in Italia. Nel corso dell'anno verrà presentato anche un nuovo SUV di segmento C di Renault destinato al mercato internazionale, insieme a un modello di segmento B che “riprende un nome iconico della Renault con un design completamente nuovo. E non aggiungo altro”, come ha dichiarato Luca de Meo