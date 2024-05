DOPPIO SCONTO su questo avviatore d'emergenza per auto e moto! Lo paghi solo 38€

Se viaggiare in auto è la vostra passione, o se semplicemente siete tra quelli che amano essere sempre preparati di fronte a qualsiasi imprevisto in strada, che si tratti di un'automobile, uno scooter o una moto, vi suggeriremmo di tenere in considerazione questa ottima offerta Amazon che, grazie ad un imperdibile doppio sconto, vi offrirà la possibilità di acquistare l'avviatore d'emergenza NEXPOW, un dispositivo indispensabile per chi non vuole trovarsi mai impreparato di fronte a un'auto con la batteria scarica, al prezzo di appena 37,90€, contro i 66,49€ del prezzo originale! Un affare non da poco, possibile non solo grazie ad un piccolo sconto proposto dallo store, ma anche all'attivazione di coupon in pagina, che vi permetterà di ottenere uno sconto extra del 40%.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

Avviatore d'emergenza NEXPOW, chi dovrebbe acquistarlo?

L'avviatore d'emergenza NEXPOW è un prodotto consigliato a chiunque, possedendo un'auto una moto o un altro mezzo di trasporto con all'interno una classica batteria per l'avviamento, sia in cerca di un dispositivo affidabile in grado di avviare il proprio mezzo in caso di emergenza, senza dover per forza ricorrere al soccorso stradale. Con una corrente di picco di 2000A, è ideale per veicoli a 12V, inclusi camion, motociclette, SUV, e persino navi o yacht, dimostrando di essere particolarmente adatto per chi possiede veicoli di grossa cilindrata fino a 7,5 litri di benzina o 6,0 litri di diesel. È inoltre perfetto per chi cerca un dispositivo multifunzionale, visto che oltre alla sua funzione principale di avviatore, funge da power bank e torcia LED, rendendolo un accessorio indispensabile per le emergenze, il campeggio, i viaggi, o l'uso quotidiano.

Con caratteristiche che includono protezione multilivello da cortocircuiti, inversione di polarità e sovraccarico, l'avviatore d'emergenza NEXPOW garantisce un utilizzo sicuro in qualsiasi circostanza. E grazie alle sue porte USB con ricarica rapida, permette di ricaricare rapidamente dispositivi mobili come smartphone, laptop e tablet, soddisfacendo così le esigenze di chi è sempre in movimento e ha necessità di mantenere i propri dispositivi carichi.

Parliamo, insomma, di un prodotto funzionale, affidabile e davvero ben fatto, capace di tornarvi utile non solo in caso di stop del mezzo, ma anche per ricaricare dispositivi o sopperire all'assenza di luce in caso di emergenza! Un prodotto ottimo da portare in viaggio e che, visto il doppio sconto, soggetto alla limitatezza del coupon (tendono ad esaurirsi presto), vi suggeriremmo di acquistare quanto prima!

Vedi offerta su Amazon