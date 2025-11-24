Le migliori dash cam 70mai al Black Friday

Il vero Black Friday è arrivato, portando con sé una pioggia di offerte per gli appassionati di tecnologia e sicurezza alla guida. Se vuoi aggiornare la tua auto con strumenti di registrazione avanzati, le promozioni di 70mai, marchio leader nel settore delle dash cam di fascia alta, sono assolutamente da non perdere.

Quest’anno, 70mai propone tre modelli selezionati con cura, capaci di coniugare prestazioni tecnologiche elevate e prezzi vantaggiosi. Che tu guidi principalmente in città, che ami i viaggi on the road o che cerchi solo maggiore sicurezza al volante, il Black Friday è il momento ideale per fare l’acquisto giusto.

70mai Dash Cam A800SE

La A800SE è pensata per chi vuole registrare ogni spostamento con precisione e affidabilità, sia davanti sia dietro. La videocamera anteriore in 4K e quella posteriore in 1080P assicurano filmati nitidi e dettagliati, mentre la SD Card da 128GB offre spazio più che sufficiente per ore di registrazioni.

Perfetta per la guida quotidiana in città o per chi desidera documentare eventuali incidenti con prove video chiare, la A800SE eccelle anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per chi guida di notte.

In occasione del Black Friday, la Dash Cam A800SE è disponibile con uno sconto del 31%, al prezzo di 109,99€, un’occasione perfetta per proteggere la tua guida spendendo una cifra ragionevole.

70mai Dash Cam 4K Omni

Se cerchi una copertura completa della strada, la 4K Omni è la scelta giusta. Il pacchetto include la dash cam principale, la RC14 Rear Camera e una SD Card da 128GB, garantendo riprese ad altissima definizione sia davanti sia dietro.

Ideale per chi percorre spesso lunghe distanze, strade extraurbane o autostrade, la 4K Omni cattura ogni dettaglio con risoluzione 4K, mentre la telecamera posteriore aggiunge un livello extra di sicurezza durante manovre e parcheggi.

Durante il Black Friday, questo modello è proposto con uno sconto del 20%, al prezzo finale di 319,99€, pensato per chi desidera il massimo della tecnologia e della protezione alla guida.

70mai Dash Cam 4K T800

Per chi vuole il top delle dash cam, la 4K T800 rappresenta la soluzione più completa. Il kit comprende la dash cam principale, la videocamera posteriore RC41 e una SD Card da 512GB, offrendo spazio e qualità per registrazioni di lunga durata senza compromessi.

Perfetta per chi percorre molti chilometri, per famiglie o per chi utilizza l’auto per lavoro, la T800 combina una risoluzione 4K con una memoria generosa, catturando ogni dettaglio della strada e garantendo massima sicurezza e tranquillità.

Durante il Black Friday 2025, la T800 è scontata del 25%, al prezzo di 339,49€. Inoltre, grazie al coupon esclusivo 25BFCMTH, valido dal 20 novembre al 12 gennaio, è possibile ricevere in regalo il kit di montaggio rigido UP04, rendendo questa dash cam una delle soluzioni più affidabili e complete sul mercato.