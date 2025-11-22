Duotts E29: l’e-MTB per conquistare ogni sentiero

La Duotts E29 è la e-Mountain Bike progettata per chi ama l’avventura e desidera prestazioni elevate su qualsiasi terreno. Con un telaio robusto, design moderno e caratteristiche all’avanguardia, questa MTB elettrica è adatta sia ai principianti sia ai ciclisti esperti che vogliono affrontare sentieri tecnici senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.

N.B: con l'offerta Black Friday, potete usare il coupon TOMSHWE29 per risparmiare 100€ e pagare questa e-bike 1.199€ invece di 1.299€

Vedi offerta su Duotts

Caratteristiche principali della Duotts E29

Motore Bafang 48V da 250W (picco 720W) con coppia 50 Nm

Sensore di coppia intelligente per assistenza fluida

Batteria integrata 48V 13,5 Ah, rimovibile, autonomia fino a 90 km

Forcella anteriore ZOOM con escursione 100 mm, regolabile e blocco

Ammortizzatore posteriore ad aria DNM regolabile

Pneumatici Maxxis 27,5 x 2,6"

Trasmissione Shimano Tourney 2×7 velocità

Freni idraulici Shimano MT200 a doppio pistoncino

Display HD 3,5" con ricarica Type-C

Sensore di coppia e motore ad alta potenza

La Duotts E29 è dotata di un sensore di coppia intelligente, che regola automaticamente la potenza del motore in base allo sforzo del ciclista. Questa tecnologia assicura un’assistenza fluida e naturale, migliorando l’efficienza della pedalata, aumentando l’autonomia e riducendo lo sforzo, soprattutto nelle salite o controvento.

Il motore Bafang nel mozzo da 48V e 250W (picco 720W), con una coppia massima di 50 Nm, garantisce potenza costante anche sulle pendenze più ripide fino al 30%. Silenzioso e conforme alle normative UE a 25 km/h, il motore offre prestazioni elevate senza rinunciare a fluidità e controllo sui sentieri.

Batteria integrata e autonomia estesa

La batteria da 48V 13,5 Ah, integrata elegantemente nel telaio, conferisce alla E29 un look pulito e minimalista. Protetta da acqua e polvere, offre fino a 90 km di autonomia in modalità pedalata assistita, ideale per lunghe escursioni o per spostamenti quotidiani. La batteria è completamente rimovibile, permettendo una ricarica semplice e sicura anche al chiuso.

Il display LCD HD da 3,5" mostra tutte le informazioni essenziali, tra cui velocità, livello della batteria, distanza e modalità di assistenza. Con ricarica rapida Type-C, il monitoraggio della tua e-bike diventa semplice e immediato, migliorando l’esperienza di guida complessiva.

Sospensioni e pneumatici per il massimo controllo

La Duotts E29 monta una forcella anteriore ZOOM con escursione di 100 mm e opzioni di blocco/regolazione, che assorbe gli urti dei terreni accidentati e migliora la guida sulle strade lisce. L’ammortizzatore posteriore ad aria DNM regolabile si adatta al peso del ciclista e al tipo di percorso, offrendo comfort, stabilità e controllo sui sentieri più impegnativi.

I pneumatici Maxxis da 27,5 x 2,6" garantiscono aderenza e assorbimento degli urti, assicurando una guida sicura su qualsiasi terreno, dai sentieri sterrati alle strade lisce. Questa combinazione di sospensioni e pneumatici rende l’E29 un’e-MTB versatile, stabile e confortevole.

Cambio, freni e sicurezza

La trasmissione Shimano Tourney 2×7 velocità permette cambiate fluide e precise, con un’ampia gamma di rapporti che garantisce cadenza ottimale e piacere di guida in ogni condizione. I freni idraulici Shimano MT200 a doppio pistoncino offrono una frenata potente, modulabile e costante, con eccellente dissipazione del calore, per un controllo totale anche su discese ripide e terreni scivolosi.

Chi dovrebbe acquistare la Duotts E29?

La E29 è perfetta per chi cerca una e-MTB potente e versatile, capace di affrontare sentieri tecnici e lunghe escursioni senza compromettere comfort e sicurezza. Ideale per:

Ciclisti principianti che vogliono esplorare i sentieri in sicurezza

Esperti che cercano un’e-MTB performante con sospensioni avanzate

Appassionati di trail e avventura fuoristrada

Chi desidera autonomia elevata e componenti tecnologici moderni

La Duotts E29 fa si che ogni sentiero diventi accessibile. Parliamo quindi di una e-MTB affidabile, potente e confortevole, ideale per esplorare la natura e vivere avventure nel modo ottimale.

Perché la si dovrebbe acquistare ora?

Non c’è momento migliore per acquistare la Duotts E29! Con l’offerta Black Friday, puoi approfittare del prezzo più basso dell’anno. Utilizzando il coupon TOMSHWE29, il prezzo scende da 1.299€ a soli 1.199€, permettendoti di risparmiare 100€ immediati su una e-MTB già ricca di tecnologia e prestazioni.

Ma non è tutto: la E29 include anche il Pacchetto ciclismo, un set di accessori gratuiti dal valore di 90€ pensati per rendere ogni uscita più sicura e comoda. All’interno troverai parafanghi per proteggerti da fango e pioggia, un portapacchi posteriore per trasportare borse o attrezzatura, e una borsa porta telefono per avere sempre il tuo smartphone a portata di mano, perfetta per mappe o musica durante le avventure.

Acquistando ora, non solo risparmi, ma ottieni anche una e-MTB completa, pronta all’uso e perfetta per qualsiasi tipo di percorso, dai sentieri più impegnativi alle escursioni più lunghe. La combinazione di motore potente, ottima autonomia, sospensioni regolabili e freni idraulici ti garantisce prestazioni elevate senza sacrificare comfort e sicurezza. In poche parole, questa è l’occasione perfetta per portarti a casa una e-MTB versatile, affidabile e tecnologicamente avanzata, completa di accessori extra senza costi aggiuntivi. Che tu sia un ciclista alle prime armi o un appassionato esperto di trail, la Duotts E29 ti permette di vivere le tue avventure nel modo migliore, con la tranquillità di aver fatto un affare che non si ripeterà a breve.

Vedi offerta su Duotts