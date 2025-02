Questa BMW elettrica ha 18 mila Nm di coppia

BMW ha presentato un nuovo prototipo ad alte prestazioni chiamato BMW Vision Driving Experience, che funge da banco di prova per le tecnologie di propulsione e gestione della dinamica di guida sviluppate per la prossima generazione di veicoli BMW, denominata Neue Klasse. Il prototipo è stato testato al BMW Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti.

Al centro di questa nuova tecnologia c'è il "Heart of Joy", un'unità di controllo centrale che elabora le informazioni dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi precedenti. Questo componente andrà in produzione di serie, mentre il veicolo Vision rimarrà solo un prototipo. L'Heart of Joy consente di combinare per la prima volta le funzioni di propulsione e dinamica di guida, gestendo accelerazione, frenata, stabilizzazione del veicolo, sterzo dinamico e ricarica.

Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile dello sviluppo, ha dichiarato: "l'Heart of Joy ci permette di portare il piacere di guida non solo al livello successivo, ma ancora oltre. Inoltre, stiamo aumentando ulteriormente l'efficienza e quindi l'autonomia, poiché in futuro il conducente frenerà quasi esclusivamente utilizzando la rigenerazione dell'energia."

Il nuovo sistema di controllo, sviluppato interamente in-house da BMW, consente una gestione più precisa e reattiva della dinamica di guida. Il veicolo Vision sviluppa una coppia di 18.000 Nm, un valore estremo scelto per testare le capacità del sistema in condizioni estreme.

L'Heart of Joy integra per la prima volta le funzioni di propulsione e dinamica di guida, consentendo risposte più dirette e rapide di tutti gli attuatori collegati, con latenze nell'ordine dei millisecondi. Questo si traduce in una maggiore precisione nella guida in curva e una migliore trazione.

Un aspetto chiave è l'estensione della capacità di recupero energetico in frenata. Secondo BMW, il 98% dei conducenti non avrà bisogno di utilizzare i freni convenzionali nella guida quotidiana, affidandosi quasi esclusivamente alla frenata rigenerativa. Questo contribuisce ad aumentare l'efficienza complessiva fino al 25%.

Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di BMW AG, ha sottolineato come l'Heart of Joy aggiunga una quarta dimensione - il caratteristico "Sheer Driving Pleasure" di BMW - alle tre caratteristiche principali della Neue Klasse (elettrica, digitale, circolare).

Il veicolo di prova BMW Vision Driving Experience utilizza codici colore illuminati sui cerchi per visualizzare il funzionamento del sistema: verde per l'accelerazione, blu per il recupero di energia e arancione per la frenata con i freni a frizione.

Oltre all'Heart of Joy, BMW sta sviluppando altri tre "super-cervelli" per gestire funzioni come la guida automatizzata, l'infotainment e i sistemi di base del veicolo. Questi potenti computer combinano vari elementi che in precedenza funzionavano separatamente.

La BMW Vision Driving Experience farà il suo debutto ufficiale mondiale al Salone dell'Auto di Shanghai 2025, offrendo al pubblico un'anteprima delle tecnologie che caratterizzeranno la prossima generazione di veicoli elettrici BMW.