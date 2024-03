Engwe E26, l’elettrica da città e fuoristrada dalla guida alta | Test & Recensione

Ho testato molte biciclette elettriche in questi ultimi anni, tra cui molti modelli Engwe, come l’ultima L20, una eBike perfetta per la città o il modello M20, che sembra una motoretta elettrica. Ora è il momento di provare la E26, un mix tra città e fuoristrada che si addice agli indecisi, o a chi ha entrambe le necessità.

Engwe E26 è una bicicletta alta, ed esiste sia in versione High-Step, quindi con la canna orizzontale (anche se in questo caso è leggermente inclinata) e Step-Thru, quindi senza canna. Ovviamente la duplice versione è pensata per accontentare uomini e donne, ma ricordo che la versione senza canna è un’ottima scelta anche per chi ha problemi a fare ampi movimenti, quindi strizza l’occhio a chi non si sente più giovincello.

Il modello High-Step non è però adatto a tutti, infatti il sellino e i pedali sono rialzati da terra, e non di poco. Io che sono alto circa 1.80m, per non rischiare devo prima mettermi a cavalcioni della canna e poi salire in sella in partenza, poiché semplicemente non riuscirei a toccare terra una volta in sella. Certo potrei abbassare la sella, ma mi ritroverei con le gambe troppo piegate mentre pedalo. E26 è pensata per farvi viaggiare alti da terra, e se la cosa non vi spaventa, la sensazione è molto bella una volta presa confidenza.

Engwe ha osato un po’ di più con i colori, offrendo la E26, oltre in nero, anche nei colori Gem Blue (una sorta di verde acqua) e Bumblebee Yellow, un giallo intenso che personalmente adoro.

La struttura è massiccia, considerate che pesa ben 35 chilogrammi, che in movimento non si sentono fintanto che userete il motore elettrico. Ammortizzatore anteriore, con possibilità di regolare il precarico, batteria integrata nel telaio, cambio Shimano a 7 rapporti, doppio freno a disco, parafanghi, grande luce a LED anteriore e portapacchi, anche quest’ultimo massiccio e che può trasportare fino a 25 chilogrammi. L’eBike è predisposta per installare anche un cestino anteriore e portaborracce (o altri accessori). Arriva come al solito semi-assemblata, dovrete collegare manubrio, ruota anteriore, portapacchi, parafango anteriore, faro e pedali.

Il motore è da 250 watt, raggiunge una velocità di 25 km all’ora e ha una coppia massima di 70 Nm. Integra l’acceleratore nella manopola, ma di base è disabilitato, così come la velocità massima è limitata a 25 Km/h, di conseguenza è una bicicletta compatibile con il codice della strada attualmente vigente. Tuttavia è possibile sbloccare facilmente sia la velocità massima sia l’acceleratore, è sufficiente un veloce ricerca online per trovare gli step da seguire, che come al solito sono una combinazione di tasti per entrare nel sottomenù di gestione e cambiare alcuni codici. Specifico questa possibilità perché ricordo che non è illegale usare l’acceleratore e andare a più di 25 chilometri orari se vi troverete in situazioni dove non vige il codice della strada, ad esempio in scampagnate fuori strada. La velocità massima a cui riuscirete ad arrivare è circa 40 km orari (in base al vostro peso questo valore cambia leggermente).

Rispetto ad altre eBike è stato necessario qualche minuto in più per prendere confidenza, poiché le ruote fat da 26” e l’altezza generale, come ho già accennato, lasciano un po’ disorientati nei primi metri, ma poi tutto diventa semplice e piacevole. Il motore elettrico attacca quasi subito - ho provato modelli in cui il sensore di coppia reagiva più velocemente - e la spinta è consistente ed omogenea. Lo schermo LCD a colori è molto bello da vedere, mentre i comandi sono ridotti all’osso ma funzionali, con due pulsanti che permettono di salire o scendere di marcia. Avrete cinque marce a disposizione e ognuna indicherà semplicemente fino a che velocità dovrà spingere il motore prima di staccare. Pedalare senza l’aiuto del motore elettrico, situazione possibile impostando la marcia “zero”, non è certo consigliabile dato che il peso della bicicletta si fa sentire.

L’autonomia dichiarata da Engwe è di 140 chilometri, un numero un po’ distante dalla realtà e a cui ci si può avvicinare unicamente in modalità a pedalata assistita e basse velocità. Riuscirete a fare circa 110 chilometri senza problemi, mentre se disattiverete la massima velocità e con l’uso dell’acceleratore la distanza massima scenderà a circa 60/70 chilometri. In ogni caso è un’autonomia che credo sia più che sufficiente per la maggior parte delle persone.

Verdetto

Dal punto di vista dell’uso, Engwe E26 non delude, poiché la potenza è sufficiente per godersi la pedalata assistita in una lunga passeggiata, sia su strada sia nel fuori strada. L’autonomia è più che idonea per la maggior parte delle persone. Certo non è una bicicletta leggera, quindi se cercavate un modello da caricare facilmente in auto, non è la eBike che fa per voi, anche perché è molto grossa. La dimensione si fa apprezzare per la pedalata alta, a patto che siate abbastanza alti da usarla in sicurezza.

Quello che mi lascia un po’ più perplesso è il design, perché da una parte sembra una mountain bike, con gomme fat, dall’altra la presenza del portapacchi ridimensiona un po’ le doti da fuoristrada. Forse, come dicevo all’inizio dell’articolo, è una eBike per chi vuole un mezzo con cui fare una passeggiata alla domenica e portare con se il necessario per un picnic. Se quindi vivete in una zona in cui è semplice trovare percorsi naturalistici, probabilmente farà per voi, se vivete in città, dove è necessario spostarsi prima in auto, allora un modello meno pesante e ingombrante sarà una scelta migliore.

Se vi interessa potete acquistarla su Amazon al prezzo di 1399 euro, o dal sito ufficiale con un piccolo sconto.