Avatar di Ospite RAM Runner #246 0
0
33 kg pieghevole è un ossimoro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag Master #500 0
0
interessante la ricarica veloce, peccato per il peso che rende inutile piegarla se poi devi comunque usare la macchina per trasportarla
Questo commento è stato nascosto automaticamente.