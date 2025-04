Engwe L20 3.0 Pro, l’e-bike con ammortizzatore integrale adatta per tutto | Test & Recensione

L'Engwe L20 3.0 Pro rappresenta un'eccellente soluzione per i pendolari urbani che cercano versatilità e prestazioni elevate. Grazie alla sospensione integrale e al potente motore centrale da 100 Nm, offre un comfort superiore su ogni superficie. La ricarica ultra-rapida e l'autonomia estesa lo rendono ideale per tragitti lunghi, mentre la tecnologia IoT integrata aggiunge funzionalità moderne come anti-furto e tracciamento. Nonostante il peso elevato di 32,8 kg ne limiti la portabilità, il valore complessivo giustifica l'investimento per chi utilizza quotidianamente la bicicletta su percorsi misti. Non è la scelta migliore per chi cerca leggerezza o economicità, ma per gli utenti esigenti rappresenta un punto di riferimento nel settore delle e-bike pieghevoli.

Il nuovo modello Engwe L20 3.0 Pro è una e-bike pieghevole che mette al primo posto il comfort d'uso, senza lasciare in secondo piano le dotazioni tecniche. Con un motore centrale da 250W che raggiunge i 100 Nm di coppia, una batteria da 720Wh con ricarica rapida e un sistema di sospensione integrale offre fino a 160 km di autonomia. Vediamo come questa e-bike si è comportata nella nostra prova.

Recensione in 1 minuto

La Engwe L20 3.0 Pro è una e-bike pieghevole progettata per offrire il massimo comfort d’uso senza sacrificare le prestazioni. Si distingue per il motore centrale da 250W che eroga ben 100 Nm di coppia, per partenze scattanti e salite fino al 35% semplici e naturali, grazie anche alla pedalata fluida della trasmissione Shimano a 7 rapporti. La vera novità è il sistema di sospensione integrale – con forcella anteriore regolabile e ammortizzatore centrale sotto la sella – che assorbe buche e vibrazioni, rendendo ogni percorso più piacevole, anche su fondi sconnessi.

L’autonomia è uno dei punti forti: la batteria da 720Wh con celle Samsung consente di percorrere fino a 160 km in modalità eco, e grazie alla ricarica rapida da 8A si raggiunge l’80% in circa 2 ore. Il telaio step-through in alluminio è solido e pratico, con una portata massima di 150 kg, ma il peso complessivo di quasi 33 kg ne limita la portabilità, nonostante il sistema di piegatura compatto (102×53×78 cm).

Tra le dotazioni spiccano i freni a disco idraulici da 180 mm, il display LCD a colori da 3,5” con dati in tempo reale e l’integrazione con l’app ENGWE, che offre tracciamento GPS, allarmi antifurto e personalizzazione delle impostazioni. Durante la prova su strada, la L20 3.0 Pro ha dimostrato una grande efficienza in salita, silenziosità del motore e ottima stabilità, anche grazie ai pneumatici larghi da 20" con battistrada misto.

È perfetta per chi cerca una bici elettrica versatile, adatta tanto agli spostamenti quotidiani quanto a gite lunghe. Meno indicata, invece, per chi deve sollevarla o trasportarla spesso sui mezzi pubblici. In sintesi, una delle e-bike pieghevoli più complete oggi sul mercato, capace di coniugare potenza, comfort e tecnologia smart.

Come è fatta

L'Engwe L20 3.0 Pro rappresenta l'evoluzione della serie L20, nota per la sua versatilità e l'adattabilità a diversi scenari d'uso. Questo modello introduce per la prima volta in una e-bike compatta un sistema di sospensione integrale, rendendolo ideale per chi cerca comfort su superfici irregolari senza rinunciare alla praticità di un veicolo pieghevole. Dotata di un motore centrale da 250W con sensore di coppia, la L20 3.0 Pro eroga 100 Nm di accelerazione di picco, affrontando le salite in maniera estremamente semplice. La batteria da 48V 15Ah (720Wh) con celle Samsung assicura un'autonomia estesa, supportata da una ricarica rapida da 8A che riduce i tempi di ricarica (da 0 al 80%) a sole 2 ore.

Il design step-through facilita l'accesso, rendendo il modello adatto a un'ampia gamma di utenti, inclusi anziani e ciclisti occasionali.

Il telaio in lega di alluminio AL6061 offre un ottimo rapporto resistenza-peso, anche se i 32Kg di peso totale non sono affatto pochi e non la rendono semplice da caricare in automobile, ma il solido telaio permette un carico massimo di ben 150 kg. La geometria step-through ribassata semplifica la salita e discesa, mentre il manubrio stile BMX da 680 mm garantisce un controllo preciso e una postura ergonomica. Il sistema di piegatura rapida consente di ridurre le dimensioni a 102×53×78 cm, utile soprattutto per ritirarla in spazi ridotti.

La novità principale del L20 3.0 Pro risiede nel sistema di sospensione integrale, composto da una forcella anteriore regolabile e un ammortizzatore centrale posto sotto la sella. Questo setup assorbe efficacemente le vibrazioni su fondi sconnessi, migliorando il comfort durante le lunghe percorrenze. Le ruote da 20 pollici con pneumatici 3.0″ sono dotate di battistrada semi-tassellato e protezione anti-foratura, ottimizzate per superfici miste (asfalto, sterrato leggero). I freni a disco idraulici da 180 mm assicurano una frenata potente e modulabile, anche in condizioni di bagnato.

Il cuore del L20 3.0 Pro è il motore centrale Yuanguang XM07 da 250W, che sviluppa 100 Nm di coppia—il doppio rispetto ad alcuni competitor nella stessa categoria. La presenza di un sensore di coppia (anziché di cadenza) regola l'assistenza in base alla pressione esercitata sui pedali, offrendo una risposta più naturale e efficiente. La trasmissione Shimano Tourney a 7 velocità permette una pedalata fluida, adattandosi a pendenze fino al 35%.

La batteria agli ioni di litio da 48V 15Ah (720Wh) utilizza celle Samsung 21700, garantendo fino a 160 km di autonomia in modalità eco (PAS 1). Il sistema BMS avanzato monitora temperatura, tensione e corrente, prolungando la vita utile a 800 cicli di carica (circa 80.000 km). La ricarica rapida da 8A è un punto di forza: in 2 ore si ottiene una carica completa, contro le 6-7 ore dei modelli precedenti.

Il display LCD a colori da 3,5 pollici mostra velocità, livello di assistenza, autonomia residua e dati GPS. L'integrazione con l'app ENGWE consente di tracciare il percorso, attivare allarmi anti-furto e configurare parametri di guida (es. limite di velocità). Il faro anteriore da 40 lux e il fanale posteriore con luce freno migliorano la visibilità notturna.

Prova su strada

Durante la nostra prova abbiamo apprezzato come la L20 3.0 Pro offra una pedalata molto fluida e come il motore rimanga sempre silenzioso. Il sensore di coppia elimina il tipico ritardo nell'erogazione dell'assistenza, consentendo partenze rapide dai semafori e salite senza sforzo eccessivo. Durante test su pendenze del 20%, il motore mantiene una velocità costante di 15 km/h in PAS 3, dimostrando un'efficienza superiore ai modelli con motore brushless.

La sospensione integrale riduce drasticamente le sollecitazioni su buche e cordoli, mentre i pneumatici larghi offrono grip su ghiaia e fondi bagnati. La ricarica rapida si è rivelata affidabile: in 2 ore si passa dal 0 all'80%, con un ricarica completa in due ore e mezza. L'app anti-furto ha funzionato correttamente in fase di test, inviando notifiche immediate in caso di movimenti sospetti.

Nonostante i pregi, il peso di 32,8 kg rende complicato il trasporto a mano quando piegato, soprattutto per utenti meno allenati. La selleria ergonomica, sebbene ammortizzata, può risultare scomoda dopo 2-3 ore di utilizzo continuativo. Inoltre, la mancanza di un portaoggetti anteriore di serie obbliga all'acquisto di accessori aggiuntivi per chi necessita di spazio di carico.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla?

La Engwe L20 3.0 Pro è una scelta ideale per chi cerca una eBike versatile, da usare tanto per il tragitto casa-lavoro, quanto per una lunga gita fuori porta. La capacità di carico fino a 150kg permette di caricare borse e zaini pesanti per una scampagnata, anche di parecchi chilometri. L'autonomia di 160 km è ridotta alla metà o poco più in condizioni di massima velocità, ma rimane fenomenale, considerando che con un mix di velocità sorpasserete senza problemi i 100 km. La sospensione integrale e la coppia elevata rendono l'uso ancora più piacevole.

La Engwe L20 3.0 Pro costa 1699 euro, ma è attualmente in promozione a 1599 euro. Inoltre, sul sito sono attivi dei coupon sconto che vi permettono di risparmiare fino a 200 euro, a seconda di quanto andrete a spendere: ve li indichiamo qui sotto.

200€ di sconto: ENGWEV200OFF (per ordini oltre i 2000€)

150€ di sconto: ENGWEV150OFF (per ordini oltre i 1500€)

100€ di sconto: ENGWEV100OFF (per ordini oltre i 999€)

50€ di sconto: ENGWEV50OFF (per ordini sotto i 999€)

Se cercate una e-bike step-through da usare in ogni condizione, dovreste valutare questa Engwe L20 3.0 Pro, mentre se volete una e-bike da caricare in auto facilmente o trasportare sui mezzi pubblici, allora dovreste guardare altrove, poiché nonostante la possibilità di ripiegarla, pesa troppo.