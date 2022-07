Continua il successo della Fiat 500 Elettrica in Europa. La city car a zero emissioni prodotta nello stabilimento di Mirafiori, dopo un ottimo 2021, ha registrato un ottimo primo semestre piazzandosi nella Top 5 delle elettriche più vendute in tutti i principali mercati europei. La 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia con 3.579 unità vendute. Da segnalare, inoltre, le oltre 8 mila unità vendute in Germania (tra gennaio e maggio) e in Francia che valgono alla city car di casa Fiat, rispettivamente, il secondo ed il terzo posto tra le auto elettriche più vendute in assoluto.

La Fiat 500 Elettrica è nella top 5 anche in Spagna (al terzo posto) con 871 unità vendute. Da notare, inoltre, che, secondo le rilevazioni di Jato Dynamics di maggio, la city car di Fiat è stata l’auto elettrica più venduta in Europa nel corso del quinto mese dell’anno in corso.

I numeri parlano chiaro. A poco più di due anni dalla presentazione, la city car elettrica di Fiat continua a macinare ottimi risultati di vendita, sfruttando al meglio la crescente richiesta di auto a zero emissioni, soprattutto in alcuni mercati. Ricordiamo che la 500 è anche il primo step del programma di elettrificazione di Fiat. Il marchio italiano punta a costruire una gamma completamente a zero emissioni nel corso di pochi anni e la segmento A rappresenta una vera e propria preview del futuro del brand.

Staremo a vedere come andranno le vendite nel secondo semestre. La 500 ha tutte le carte in regola per confermarsi un riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa.