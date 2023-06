FIAT cambia parte della sua tradizione e di conseguenza gamma, prendendo una decisione che a qualcuno potrebbe anche non piacere. Il marchio storico italiano ha deciso di dire addio al grigio e dare il benvenuto ai colori. L’azienda automobilistica italiana ha svelato una nuova campagna di comunicazione che mira a celebrare la gioia e la vitalità, due aspetti che si possono riflettere proprio nella colorazione della propria auto. Con il nuovo spot, FIAT abbandona quindi la monotonia del grigio per dare maggior risalto a tinte più accattivanti.

Il grigio è il colore più scelto dagli automobilisti italiani, rappresentando il 33% delle scelte, seguito dal bianco (27%) e dal nero (18%). Poco più del 20% sceglie per una tonalità più accesa e FIAT intende modificare questo aspetto rompendo una tradizione. A tal scopo, FIAT ha creato una nuova gamma di colori per i suoi modelli, che include tonalità vivaci e originali.

La campagna è stata lanciata con uno spot televisivo che mostra la nuova FIAT 600 immersa in una enorme vasca riempita di colore arancione, con a bordo il CEO Olivier François. Per la nuova tradizione, FIAT propone l’hashtag #AddioAlGrigio che sarà presto condiviso su tutti i principali social media. I nuovi colori saranno ispirati al mare, al sole, alla terra e al cielo.

Con questa iniziativa, FIAT intende celebrare i colori come espressione di personalità, stile e umore, oltre che come fonte di energia e felicità. La casa automobilistica desidera anche ribadire il suo ruolo di leader nel mercato italiano e di ambasciatore del made in Italy nel resto del mondo. Di seguito potete trovare il video girato a Lerici, in Liguria.