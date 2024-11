Fiido C11 Pro, l’eBike Commuter dall’ottimo rapporto prezzo e prestazioni | Test & Recensione

Abbiamo da poco provato e recensito la Fiido X (2025), una bicicletta elettrica pieghevole super compatta, facile da trasportare e idonea in molte situazioni, ma in quella prova vi abbiamo detto che se cercavate una eBike con cui partire da casa e fare lunghe passeggiate o andare al lavoro, sarebbe stata più adatta una bicicletta dalle dimensioni e forme più classiche. Proprio come la Fiido C11 Pro, di cui vi parliamo in questa recensione.

La C11 Pro è una cosiddetta “commuter”, cioè una bicicletta pensata per gli spostamenti quotidiani in città. Posizione di guida comoda, portapacchi, parafanghi, cambio a rapporti semplici e, nel caso della Fiido, anche un motore elettrico da 250 Watt totalmente legale. Costa, di listino, poco più di 1000 euro, un prezzo che considerando la qualità costruttiva e l’esperienza di guida ci sembra totalmente giustificato.

Come è fatta

La C11 Pro è un modello step-through, quindi con la canna bassa che permettono di salire in sella in maniera comoda, in sostanza, adatta a chiunque. Arriva a casa semi assemblata, dovrete solo installare la ruota anteriore, il parafango e la luce anteriore, i pedali, il manubrio e regolare la sella. Tutti li accessori e le chiavi che vi servono per il montaggio sono già inclusi e ben organizzati, e impiegherete circa mezz’ora.

La batteria è infilata all’interno del telaio, si può estrarre facilmente e un pulsante indica lo stato di carica, accendendo fino a 3 led. Dietro c’è un portapacchi che può reggere fino a 25 Kg. Lo stop posteriore è già installato, così come il cavalletto. L’unico dettaglio un po’ scadente di questa bicicletta, e in realtà su moltissimi altri modelli oggi in commercio, riguarda i parafango: sono in plastica, leggera e il sistema di montaggio è costituito da bacchette in metallo molto leggere; sarà praticamente impossibile riuscire ad allineare in maniera perfetta il parafango con la ruota, un peccato considerando la qualità della bicicletta.

La sella, un modello Velo, è in pelle marrone, che assieme alle manopole da quel tocco di classico che non guasta, e s’abbina bene al verde scuro metallizzato del telaio. Le manopole sono un modello con ampia area di appoggio, e il manubrio, modellato per essere rialzato, può essere ulteriormente inclinato / alzato agendo sul mozzo di aggancio. Tutto ciò è fatto per permette di tenere una posizione di guida molto rilassata. L’altezza minima della sella è di 79 cm, la massima di 105 cm. Il manubrio, da terra, ha un’altezza di 115 cm, e può esser ulteriormente alzato di circa 15 cm. Questa bicicletta andrà bene per persone di tutte le altezze.

Il motore è da 250 watt, ed è abbinato a un sensore di coppia. Sul manubrio c’è il classico computer di bordo con schermo LCD a colori che Fiido sta usando per tutti i suoi modelli. Freno a disco anteriore e posteriore, pneumatici da 27” abbastanza sottili, i classici copertoni da strada.

Esperienza d’uso

Della Fiido C11 Pro, prima di tutto, si apprezza la comodità. Anche se la sella non è particolarmente imbottita, non è scomoda, anche se qualcuno potrebbe desiderare un modello più ampio o, appunto, imbottito. Nel caso potrete cambiarla facilmente. Dopo aver regolato la sella e il manubrio alla giusta altezza, la posizione di guida è molto rilassata, con la schiena dritta e le braccia addirittura un po’ piegate. Questa bicicletta andrà bene per persone di tutte le altezze, anche i più alti.

Vicino alla batteria c’è un pulsante di accensione, che dovrete premere e successivamente potrete accendere il computer di bordo, tenendo premuto l’apposito tasto. Ci sono in totale altri tre tasti assieme a quello dell’accensione: un tasto per cambiare la modalità di guida, uno per cambiare le informazioni sullo schermo e uno per attivare un clacson elettronico. Con la bicicletta è fornito anche un classico campanello meccanico, un po’ economico ma che fa il suo dovere. Vi consigliamo di montarlo perché il cicalino elettronico è abbastanza forte e il rumore che emette non è particolarmente gradevole, quindi potrete decidere di usarlo solo quando avete veramente bisogno di farvi sentire. Per accendere il faro anteriore dovrete tenere premuto uno dei tasti funzione, con cui potrete anche sbloccare la velocità massima.

Le modalità di guida sono: “zero”, cioè non c’è alcun intervento del motore, Eco, sport e Turbo. Ognuna attiva il supporto alla pedalata fino a una determinata velocità. Il sensore di coppia funziona bene, e la potenza viene erogata in maniera omogenea. Questo vuol dire che non accade, come altre biciclette, che appena iniziate a pedalare il motore spinge fino a portarvi alla velocità prestabilità, per poi staccare. Il motore è molto delicato nell’erogazione, più spingete sui pedali più la spinta è forte, e se pedalate piane, la velocità verrà mantenuta. Insomma, è tutto molto naturale. Assieme all’uso del cambio a 7 rapporti riuscirete sempre a mantenere un’andatura rilassata ma con una buona velocità. Il parafango anteriore si fa sentire quando farete curve strette, perché sporge un po’ troppo e lo prenderete dentro con il piede - insomma, devono fare qualcosa di meglio per questi parafango.

Sul manubrio c’è un’altra levetta, che sembra quella dell’acceleratore, ma in realtà attiva il motore a bassa potenza e fino a circa 5 km orari. Serve per quando vorrete spostare la bicicletta a piedi, zero fatica.La batteria vi assicura un’autonomia tra i 70 e i 100 km, in base alla velocità media e la modalità usata. La ricarica completa della batteria, da 0 a 100%, richiede circa 5 ore.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla

La Fiido C11 Pro è una eBike perfetta per la città, i paesi e tutto quelle persone che vogliono muoversi sulle due ruote il più possibile. È molto comoda, la pedalata è naturale, c’è un comodo porta pacchi e l’unico dettaglio poco curato sono i parafango. L’autonomia è adeguata e se manterrete un’andatura contenuta, potrete anche puntare a superare i 100 km con la singola carica.

Il prezzo di listino è di 1.099 euro, un costo che consideriamo adeguato per quello che offre. Inoltre il brand fa spesso offerte, quindi se v’interessa tenetela d’occhio perché potreste anche acquistarla a un prezzo ancora più basso.