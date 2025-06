La sigla GTi, che per decenni ha rappresentato l'essenza delle auto sportive francesi, trova oggi una nuova incarnazione nella Peugeot E-208 GTi, presentata nel prestigioso contesto della 24 Ore di Le Mans. Questa trasformazione segna un punto di svolta storico: dalla benzina alle batterie, senza rinunciare all'anima sportiva che ha reso leggendarie generazioni di hot hatch.

La nuova creatura elettrica della Casa del Leone promette numeri da vera sportiva moderna: 280 cavalli di potenza, uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h. Dietro queste prestazioni si cela il lavoro congiunto tra gli ingegneri di Peugeot Sport di Satory e i designer della Casa francese, che per la prima volta si sono cimentati nella progettazione di una vettura elettrica ad alte prestazioni.

L'approccio tecnico adottato dai progettisti rivela un'attenzione maniacale ai dettagli prestazionali. Il telaio è stato ribassato di 30 millimetri, mentre le carreggiate sono state allargate significativamente: 56 millimetri all'anteriore e 27 al posteriore, dove trova posto una barra antirollio specifica. La dotazione pneumatica non lascia spazio a compromessi, con cerchi forati da 18 pollici calzati con Michelin Pilot Sport Cup 2 in misura 215/40, una scelta che tradisce le ambizioni sportive del progetto.

Quarant'anni dopo il debutto della leggendaria 205 GTi, Peugeot riscrive le regole del gioco mantenendo però l'essenza del concept originale. Se negli anni Ottanta la formula vincente combinava motori aspirati 1.6 e 1.9 litri con una carrozzeria compatta, oggi la ricetta si evolve abbracciando la mobilità sostenibile senza sacrificare le prestazioni.

Il motore elettrico M4+ eroga i suoi 280 CV accompagnati da 345 Nm di coppia, gestiti attraverso un differenziale autobloccante integrato nel riduttore.Il rapporto peso-potenza di 5,7 kg per cavallo costituisce un parametro fondamentale per le prestazioni dinamiche della vettura. La batteria Catl da 54 kWh di capacità lorda beneficia di una gestione termica ottimizzata, progettata specificamente per resistere all'uso intensivo tipico della guida sportiva.

L'autonomia dichiarata raggiunge i 350 chilometri nel ciclo misto WLTP, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 20 all'80% della capacità in meno di 30 minuti utilizzando colonnine da 100 kW.

L'estetica della E-208 GTi riflette la sua natura sportiva attraverso modifiche sostanziali alla carrozzeria di serie. I passaruota allargati, il nuovo spoiler frontale inferiore e il diffusore posteriore conferiscono alla vettura un aspetto deciso ma non eccessivamente aggressivo, esaltato dalla particolare tinta rosso brillante mostrata a Le Mans.

L'abitacolo tradisce immediatamente le ambizioni prestazionali attraverso una serie di dettagli studiati ad hoc. I sedili anteriori super avvolgenti con appoggiatesta integrati dominano la scena, mentre le cinture di sicurezza rosse e i richiami colorati su rivestimenti, fianchetti delle portiere e plancia creano un ambiente coerente con l'impostazione sportiva. Il piccolo volante dalla corona schiacciata combina porzioni di pelle traforata e Alcantara, seguendo la tradizione delle Peugeot più sportive.

Il sistema frenante rappresenta uno degli elementi chiave dell'impostazione sportiva, con dischi anteriori dal diametro di 355 millimetri abbinati a pinze rosse fisse a quattro pistoncini. Gli ingegneri hanno inoltre ricalibrato lo sterzo per ottenere una risposta più diretta, mentre il sistema ESP offre una modalità Sport specifica per l'utilizzo in pista, dove la gestione dell'elettronica viene ottimizzata per favorire la guida sportiva.

L'equipaggiamento tecnologico non trascura gli aspetti di connettività e comfort, includendo il sistema Peugeot i-Connect advanced con navigazione connessa TomTom e riconoscimento vocale "Ok Peugeot". Le funzioni di mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto completano un quadro tecnologico all'altezza delle aspettative contemporanee, mentre i rivestimenti pregiati dei sedili e l'attenzione generale agli interni mantengono l'ambiente raffinato e curato tipico del marchio francese.

La ricarica domestica può essere effettuata tramite wallbox da 7,4 kW per le sessioni notturne, mentre la compatibilità con le colonnine rapide in corrente continua garantisce la praticità d'uso anche nei viaggi più lunghi. Questa versatilità energetica rappresenta un elemento fondamentale per una sportiva che ambisce a essere utilizzata tanto sui percorsi extraurbani quanto sui circuiti, dove le prestazioni e l'autonomia devono trovare il giusto equilibrio.