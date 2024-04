Fiido C11, una fantastica bicicletta elettrica per la città | Test & Recensione

Fiido C11 dimostra quanto questo brand si sia evoluto nel tempo, curando maggiormente i dettagli, aggiungendo funzioni e presentando una bicicletta elettrica in un packaging ben realizzato, con accessori ben organizzati e istruzioni chiare. Si tratta di una e-bike da città, con la canna bassa, adatta a tutti coloro che cercano una maggior facilità per salire in sella, e ovviamente maggiormente compatibile con abbigliamento femminile. È molto bella da vedere, soprattutto nel colore verde scuro metallizzato (o “blu smeraldo” come lo chiama Fiido), e la notizia ancora migliore è il prezzo, perché è venduta a 899 euro.

Come è fatta

Canna bassa, manubrio rialzato e modellato per appoggiare i palmi delle mani, senza dover afferrare con forza le manopole. Sella ben modellata, comoda. Sospensione anteriore, gomme sottili da città e portapacchi. Doppio freno a disco, batteria integrata nel telaio, fanale anteriore e stop posteriore.

Arriva semi-assemblata, dovrete inserire la ruota anteriore, fissare il manubrio, il fanale e parafango anteriore e i pedali. L’unica parte complicata, o meglio poco riuscita della C11, è il sistema che blocca i parafanghi. Dovrete fissare due steli sui mozzi delle ruote e poi infilare il bordo del parafango in una sorta di gancio, a sua volta da bloccare con delle viti autofilettanti. Essendo i parafango in plastica e gli steli in metallo sottile e leggero, non sono proprio il massimo in termini di solidità, quindi dovrete provare più regolazioni per distanziarli correttamente dalle ruote.

Rispetto ad altri modelli precedenti e concorrenti, tutti gli accessori sono ben organizzati all’interno di un apposita scatola. Quindi non avrete tutto buttato alla rinfusa in qualche sacchetto, ma tutto ben organizzato, un tocco di classe ma anche qualcosa di comodo durante la fase di assemblaggio.

È possibile aggiungere un portapacchi anteriore, borse laterali, una borsa posteriore o un supporto per telefono. Il carico massimo d’uso è di 120 kg. La C11 pesa 24.5 kg, ma non si sentono. Probabilmente gli pneumatici sottili hanno un ruolo nel comunicare una maggior agilità.

Il motore ha una potenza di picco di 500 Watt, limitato a 250 Watt per renderlo idoneo alle norme, con una coppia di 55 Nm. La velocità massima è regolabile, rispetta i 25 km orari, ma è possibile sbloccarla, portandola a raggiungere i 40 km all’ora. C’è l’acceleratore.

Prova d’uso

La C11 offre la comodità di una bicicletta classica, e nonostante i suoi - quasi - 25 kg di peso, è possibile usarla anche senza la pedalata assistita. Ma probabilmente non è il modo in cui vorrete usa una e-bike, è quindi sufficiente cliccare un tasto sul computer di bordo, piccolo e discreto, per fare intervenire il motore. L’attacco è quasi istantaneo, e avrete a disposizione cinque livelli di velocità. Se con le altre biciclette solitamente si usa una scala numerica da 0 a 5, in questo caso vengono usate le diciture “Eco”, “Standard”, “Turbo” e “Turbo+”. Più salirete di livello, più la pedalata assistita rimarrà attiva fino a portarvi alla massima velocità.

Potrete trovare il giusto compromesso tra pedalata assistita e forza che vorrete imporre tramite i pedali sfruttando anche il cambio a 6 velocità.

E quando sarete stanchi, potrete anche usare l’acceleratore. Vi ricordiamo che l’acceleratore non è previsto dalla norma, tuttavia in situazioni dove non vige il codice della strada, potrete tranquillamente usarlo. Torna anche utile in situazioni di salite, dove la mancanza del sensore di coppia porta a un leggero ritardo nell’attacco del motore.

Come già detto, la velocità massima in modalità bloccata è di 25 km/h, ma la C11 è in grado di raggiungere i 40 km/h dopo lo sblocco.

Le manopole sono comode, il piccolo computer di bordo si raggiunge facilmente con il pollice della mano sinistra, con cui è possibile attivare anche un clacson, decisamente potente per una bicicletta. Chiaramente è possibile consultare tutte le metriche, come i chilometri percorsi, quelli totali o del viaggio. Con un doppio tocco sul tasto “M” è possibile accendere o spegnere i fari. Quello anteriore è un modello LED ad alta intensità, con una lente in grado di ampliare molto il raggio d’illuminazione. Usarla di notte non è un problema.

Se vorrete potrete anche collegare la bicicletta all’app per smartphone, regolando più facilmente le impostazioni. Nella parte inferiore del computer di bordo c’è una porta USB, l’ideale per alimentare lo smartphone che potrete collegare con un apposito supporto.

Considerando le caratteristiche della bicicletta, quindi la posizione comoda in sella e le ruote grandi e sottili, è perfetta per girare in città. Meno per lo sterrato, a meno di qualche piccolo tratto. L’ammortizzatore anteriore è pensato per le irregolarità delle città, buche e dossi, e fa la sua parte per rendere più comodi i tragitti.

La batteria è rimovibile, basterà aprire una serratura chiusa a chiave, e potrete caricarla comodamente in casa o ufficio (e soprattutto portarla via se lascerete la bicicletta da qualche parte in strada, scoraggiando possibili malintenzionati). Utilizzando unicamente l’acceleratore riuscirete a percorrere circa 40/45 chilometri, mentre con la pedalata assistita, arriverete a poco meno del doppio. Un valore compreso tra i 65 e 75 km è abbastanza realistico.

Verdetto

Fiido C11 è una bicicletta elettrica per la città in grado di offrire moltissimo valore al prezzo di 899 euro. È ben fatta, l’autonomia è più che sufficiente considerando la tipologia, è usabile anche senza pedalata assistita grazie soprattutto al peso non estremo e alle ruote grandi e sottili, la sella è comoda, c’è il portapacchi, l’attacco del motore è sufficientemente veloce.

Per questo mix di qualità a un prezzo che possiamo considerare concorrenziale, dato che probabilmente sarà possibile anche accedere ad alcune offerte, assegniamo alla Fiido C11 il nostro award.