Porsche Italia e la maison Ferragamo hanno dato vita a un progetto esclusivo per commemorare i quarant'anni di presenza del marchio tedesco nel nostro paese. L'iniziativa si concretizza in 52 vetture dal carattere unico, divise tra 40 esemplari di 911 Carrera 4 GTS e 12 Taycan 4S, tutte accomunate da una livrea speciale denominata "40 Anni Porsche Italia".

Il cuore di questa edizione limitata risiede nella colorazione "Blusogno", una tinta esclusiva sviluppata attraverso il programma "Paint to Sample Plus" di Porsche. Questo colore particolare, evocativo già nel nome, riveste interamente le 52 vetture della serie speciale, creando un'identità visiva distintiva che celebra l'unione tra l'eleganza italiana e la precisione tedesca. La denominazione stessa del colore richiama l'aspirazione e l'ambizione, valori condivisi da entrambi i marchi nel loro percorso di crescita.

L'estetica di queste vetture speciali si arricchisce di dettagli che rendono omaggio al patrimonio italiano. Delicate linee bianche, ispirate agli elementi stilistici di Ferragamo, decorano il cofano anteriore e lo spoiler posteriore, dove spicca il Tricolore nazionale insieme alla denominazione del modello. I cerchi in lega monodado sono anch'essi rivestiti nel colore "Blusogno", con coprimozzi in tinta e un logo caratterizzato da un insolito rosso, tonalità particolarmente cara alla tradizione Ferragamo.

L'attenzione ai particolari emerge anche nella possibilità di personalizzare alcuni elementi attraverso i pochi optional disponibili. I pellami rossi che rivestono il vano bagagli anteriore e il cassetto portaoggetti rappresentano un ulteriore richiamo ai colori iconici della maison fiorentina, offrendo ai proprietari la possibilità di enfatizzare ulteriormente il carattere esclusivo delle loro vetture.

Gli interni non sono da meno in termini di raffinatezza e cura dei dettagli. La pelle color "Blusogno" riveste l'abitacolo, mentre i sedili sportivi sono impreziositi da un filetto bianco verticale che richiama le linee esterne. Il volante sportivo GT e la leva del cambio della 911 mantengono la stessa tonalità cromatica, con dettagli in alluminio che aggiungono un tocco di modernità tecnica.

La console centrale e il cruscotto della 911 presentano inserti in legno paldao abbinato al "Blusogno", con il logo commemorativo "40 Anni Porsche Italia" posizionato strategicamente davanti al passeggero. Un dettaglio particolarmente raffinato è rappresentato dall'orologio Sport Chrono, all'interno del quale il Tricolore italiano trova posto in modo discreto ma significativo, testimoniando l'attenzione maniacale per ogni singolo elemento dell'abitacolo.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha sottolineato come l'obiettivo fosse quello di "dare vita a qualcosa di veramente unico, che incarnasse lo spirito che ci guida da quarant'anni, ovvero lo stile Porsche unito alla cultura e al gusto estetico italiani". La scelta di Ferragamo come partner strategico riflette valori condivisi quali "l'eccellenza artigianale, un'eleganza intramontabile e una cura maniacale per i dettagli".

Leonardo Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo, ha espresso un approccio filosofico interessante alla collaborazione, spiegando che la reazione della maison è stata quella di "cambiare il meno possibile, perché Porsche è già perfetta, scegliendo quindi di concentrarci su dettagli sofisticati". Questa dichiarazione evidenzia il rispetto reciproco tra i due marchi e l'intenzione di valorizzare piuttosto che stravolgere l'identità originale delle vetture.

L'esclusività di questa edizione limitata si riflette inevitabilmente anche nei prezzi. Le 12 Taycan 4S "40 Anni Porsche Italia" sono proposte a 196.730 euro ciascuna, mentre i 40 esemplari di 911 Carrera 4 GTS della serie speciale partono da 284.000 euro. Si tratta di cifre che posizionano queste vetture nel segmento più alto del mercato, giustificate dall'unicità del progetto e dalla limitata disponibilità degli esemplari.

Questa collaborazione rappresenta un esempio significativo di come l'industria automobilistica possa celebrare traguardi importanti attraverso partnership strategiche con altri settori dell'eccellenza italiana. L'unione tra la tradizione automobilistica tedesca e il savoir-faire italiano nel campo della moda e del lusso crea un prodotto che va oltre la semplice mobilità, diventando espressione di stile di vita e appartenenza culturale.