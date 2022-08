Alla fine del mese di luglio nello stato americano del Kentucky si sono verificate forti inondazioni che hanno lasciato senza corrente e senza casa tantissime famiglie, oltre ad aver preso la vita di 37 persone: per aiutare nelle operazioni di soccorso, Ford ha fornito ai soccorritori due esemplari del pick-up Ford F-150 Lightning che hanno permesso di fornire corrente elettrica in situazioni complicate.

L’inondazione che ha colpito il Kentucky è stata descritta dalle autorità come un evento che si verifica una volta ogni mille anni, con il National Weather Service che ha affermato che si tratta di evento atmosferico più unico che raro.

Purtroppo la realtà dei fatti degli ultimi anni ci insegna che questi eventi sono in realtà sempre più frequenti, a causa delle azioni umane che stanno cambiando i cicli delle stagioni e in generale modificando il clima del mondo.

Ovviamente l’utilizzo di veicoli elettrici può ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 e quindi il cambiamento climatico, questo ormai è dato per assordato; in questa specifica situazione però l’F-150 Lightning di Ford si è rivelato particolarmente utile nelle operazioni di salvataggio, permettendo ai soccorritori di avere corrente elettrica facilmente utilizzabile anche nelle situazioni più complicate.

Kentucky is part of our @Ford family, so we’re working w/ @FordFund to support the communities affected by the devastating floods by sending #F150Lightning Pros & F-150s w/ Pro Power Onboard. The trucks will be used for cleanup efforts & mobile power sources in the region. ⚡️ pic.twitter.com/MNlFR0w2On

— Jim Farley (@jimfarley98) August 4, 2022