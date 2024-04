Cyberpunk 2077 sfonda i limiti della next gen: questa nuova mod lo rende uno spettacolo per gli occhi

Cyberpunk 2077 continua a essere un banco di prova per le mod grafiche, dimostrando ancora una volta il suo potenziale, e la sua versatilità, grazie alla recente, e impressionante, "Ultra+ Path Tracing Mod".

Questa mod, infatti, spinge la risoluzione del gioco fino agli 8K e introduce iin maniera preponderante il path tracing, rendendo l'esperienza finale letteralmente fuori scala, tanto da farlo sembrare un titolo della prossima generazione videoludica.

Il canale YouTube Digital Dreams ha presentato un video che mostra nel dettaglio l'impatto di questa mod sul gioco (lo trovate qui di seguito). Questa mod, applica una serie di modifiche grafiche, e di preset inediti, al comparto grafico del titolo, trasformando Cyberpunk 2077 in modo significativo.

La mod, però, non si limita "solo" a migliorare il path tracing e il comparto grafico, ma risolve anche i problemi precedentemente riscontrati sulle GPU AMD, almeno secondo quanto dichiarato dall'autore.

L'aggiunta del path tracing a Cyberpunk 2077, non solo migliora gli effetti particellari come fumo, vapore e scintille, ma rende più realistica la simulazione della luce e dei riflessi sulle superfici, rendendo l'iconica Night City più realistica che mai.

Tuttavia, è importante ricordare che l'uso del path tracing richiede una configurazione hardware molto potente e, decisamente, non alla portata di tutti. Nonostante ciò, l'applicazione di questa mod viene consigliata anche per gli utenti che posseggono configurazioni meno performanti, visto che dovrebbe migliorare le prestazioni del gioco e rendere l'esperienza finale più fluida anche sugli hardware di fascia media.

Per chi fosse interessato, la mod Ultra+ Path Tracing per Cyberpunk 2077 può essere scaricata da NexusMods, ma è suggerita l'installazione di una serie di mod secondarie, per poterla far funzionare senza incertezze di sorta.

Nel frattempo, CD Projekt RED ha suggerito che ci sono ancora segreti da scoprire nel gioco e che potrebbe aggiungere nuovi contenuti in futuro in base alle idee che potrebbero emergere dalla community dei giocatori.