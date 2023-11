Google Maps migliora i tragitti di chi si sposta con i mezzi pubblici

Sia che tu ti trovi nella tua zona di residenza o stia esplorando una nuova città, la capacità di navigare con i mezzi pubblici durante le vacanze può fare la differenza tra una semplice escursione e una vera avventura. Con l'obiettivo di ottimizzare il tuo percorso e semplificare le tue scelte in modo tempestivo, Google introduce importanti miglioramenti alle indicazioni stradali di Google Maps. Ora sarà possibile visualizzare in modo intuitivo il percorso più efficiente per raggiungere la tua destinazione, considerando fattori cruciali come l'orario stimato di arrivo, il numero di trasbordi e la durata complessiva del viaggio. Presente, inoltre, un sistema di indicazioni e accessibilità dedicato a chi utilizza la sedia a rotelle così da evitare eventuali barriere architettoniche.

In oltre 80 città in tutto il mondo, tra cui metropoli come Berlino, Boston, Londra, Madrid, New York, Parigi, Singapore, Sydney, Tokyo e Toronto, sarà possibile avere accesso dettagliato agli ingressi e alle uscite delle stazioni, con indicazioni su quale lato della strada trovarli e la presenza di percorsi pedonali agevoli. Questo significa che, una volta nella stazione, avrai la certezza di imbarcarti sul treno giusto, diretto nella direzione desiderata. I nuovi aggiornamenti del trasporto pubblico saranno implementati su piattaforme Android e iOS nelle prossime settimane.

Oltre a queste novità, Google ha evidenziato alcune funzionalità utili per le festività, già integrate in Maps. Tra queste, la possibilità di pianificare itinerari ecologici, individuare agevolmente stazioni di ricarica compatibili con il proprio veicolo, specificandone la velocità di ricarica desiderata, e trovare i distributori di carburante più convenienti digitando semplicemente "prezzi benzina" direttamente su Maps.

Particolarmente apprezzabile è anche lo strumento che consente di aggiungere tappe al percorso anche durante la navigazione attiva. Toccando l'icona della lente d'ingrandimento in alto a destra dell'app, è possibile cercare lungo il tragitto negozi, hotel, ristoranti o altri luoghi di interesse, senza deviazioni significative dal percorso programmato. Infine, Google Maps offre opzioni di personalizzazione per la navigazione, come l'evitare pedaggi e strade congestionate, quando possibile. Un vero alleato per rendere i tuoi spostamenti più comodi e efficienti durante le vacanze.