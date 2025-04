La Mercedes-AMG più potente di sempre sarà elettrica

Mercedes-AMG ha recentemente acceso l'entusiasmo degli appassionati pubblicando un misterioso teaser sui propri canali social. Un'immagine in penombra, accompagnata dalla promessa che "qualcosa di grande sta arrivando" nel mese di giugno, rappresenta l'ennesima mossa strategica della divisione ad alte prestazioni di Stoccarda. Secondo diverse fonti del settore, potremmo trovarci di fronte all'anticipazione della nuova AMG GT Coupé4 elettrica, un veicolo destinato a stabilire nuovi parametri di riferimento con una potenza stimata di oltre 1.000 cavalli.

L'immagine rilasciata, volutamente criptica, rivela comunque sufficienti dettagli per stimolare l'immaginazione. La silhouette visibile mostra una vettura caratterizzata da proporzioni estremamente slanciate, con un profilo che richiama esplicitamente la Vision AMG Concept presentata nel 2022. I passaruota muscolosi contrastano con una linea del tetto filante, creando un equilibrio visivo tra aggressività e raffinatezza tecnologica. Ciò che colpisce immediatamente è come il design sembri aver mantenuto la radicalità stilistica del concept originale, a differenza di quanto spesso accade nel passaggio alla produzione.

Rivoluzione elettrica in chiave AMG

La nuova berlina sportiva rappresenterà un punto di svolta per Mercedes-AMG, inaugurando la piattaforma AMG Electric Architecture (AMG.EA). Questa architettura, sviluppata specificamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni, consentirà prestazioni finora inimmaginabili per il marchio tedesco. I prototipi camuffati avvistati negli ultimi mesi su strade europee hanno già rivelato alcuni elementi distintivi, ma il teaser ufficiale suggerisce un design finale molto più fedele alla concept originale di quanto i muletti mascherati lasciassero intendere.

L'aspetto più rivoluzionario riguarda la meccanica. La GT Coupé4 elettrica sarà equipaggiata con motori a flusso assiale, una tecnologia all'avanguardia che garantisce risposte istantanee all'acceleratore e livelli di efficienza energetica superiori rispetto ai tradizionali motori elettrici. Abbinati a batterie di nuova generazione, questi propulsori dovrebbero consentire alla vettura di superare agevolmente la soglia psicologica dei 1.000 CV, trasformandola nella Mercedes-AMG più potente di sempre.

Posizionata come diretta concorrente della Porsche Taycan e dell'Audi e-tron GT, la nuova AMG GT Coupé4 elettrica rappresenterà la punta di diamante della strategia di elettrificazione del marchio tedesco. Mercedes ha chiaramente individuato nelle supersportive elettriche un segmento cruciale per il futuro, dove tecnologia, prestazioni e sostenibilità possono coesistere senza compromessi. Il prezzo previsto non sarà certamente alla portata di tutti, con stime che partono dai 150.000 euro per le versioni base.

Ciò che rende particolarmente interessante questa operazione è la volontà di Mercedes-AMG di trasferire il proprio DNA sportivo in un contesto completamente elettrico. La sfida non è banale: mantenere il carattere emozionale tipico dei modelli AMG eliminando il suono caratteristico dei potenti motori termici che hanno fatto la storia del marchio. La risposta sembra risiedere in prestazioni ancora più estreme e in un'estetica che non lascia spazio a interpretazioni sulla vocazione sportiva del veicolo.

Il lancio ufficiale previsto per giugno rappresenterà un momento cruciale per Mercedes-AMG, chiamata a dimostrare come la tradizione sportiva possa evolversi nell'era della mobilità elettrica senza perdere la propria identità. Gli appassionati attendono con impazienza di scoprire se la nuova GT Coupé4 elettrica saprà davvero ridefinire il concetto di supersportiva, combinando prestazioni estreme, tecnologia all'avanguardia e un design capace di emozionare quanto i modelli a combustione che l'hanno preceduta.